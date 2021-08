Barcelone confirme les chiffres de l’équipe pour le trophée Joan Gamper contre la Juventus

in

Barcelone a confirmé dimanche les numéros de l’équipe pour la première présentation de l’équipe au Trophée Joan Gamper 2021 contre la Juventus.

Bien que ce ne soient pas les chiffres définitifs pour la saison 2021-22, il est peu probable que nous voyions trop de changements par rapport à cette liste. Et il y a des plats à emporter intéressants.

Le plus important est Riqui Puig qui reprend le maillot n ° 6 après avoir porté le n ° 12 la saison dernière. Le numéro 6 est emblématique du Barça et Puig, aussi polarisant qu’il semble l’être ces jours-ci, a l’honneur de porter le numéro de Xavi et espère devenir le prochain grand petit milieu de terrain du Barça.

La prochaine grande question est de savoir qui reprend le maillot n°10 avec le départ de Lionel Messi, et il y a quelques candidats : Sergio Agüero est l’évident même s’il prend le numéro 19 pour le Gamper, mais Philippe Coutinho et Memphis Depay pourraient également obtenir en lice pour le maillot le plus emblématique du sport sur la base de leurs arrêts précédents.

Ansu Fati passe de 22 à 17 et Emerson Royal porte son numéro du Real Betis au Barça. Eric García n’a pas encore de numéro et Martin Braithwaite perd le numéro 9 contre Memphis.

Les numéros officiels de l’équipe seront annoncés la semaine prochaine avant le début de la saison de la Liga.