Barcelone confirme qu’Ansu Fati reprendra le maillot n ° 10 de Lionel Messi

Barcelone a confirmé mercredi qu’Ansu Fati est le nouveau numéro 10 du club et reprendra le célèbre maillot de Lionel Messi.

Il y a eu beaucoup de spéculations depuis le départ de Messi sur qui, le cas échéant, hériterait du maillot emblématique et il est allé au joueur de 18 ans.

C’est un gros appel du Barça, d’autant plus que Fati est toujours sur le chemin du retour d’une grave blessure au genou, mais il ne fait aucun doute que l’attaquant est le grand espoir du club pour l’avenir.

Et voici à quoi il ressemble avec le numéro 10 sur le dos !

On ne sait toujours pas quand nous pourrons revoir Ansu en action. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles il serait en forme après la pause internationale actuelle, mais Ronald Koeman a semblé suggérer que ce n’était pas le cas lors de sa dernière conférence de presse.

« Nous n’avons pas à nous précipiter. Je pense qu’Ansu a encore besoin de plus de temps pour concourir au meilleur niveau. Nous parlons d’un joueur qui a été blessé pendant 7-8 mois et vous ne pouvez pas récupérer votre meilleure forme en 2 semaines. Je ne veux pas dire de date. Il a besoin de plus de séances d’entraînement parce que nous voulons avoir Ansu pendant très, très longtemps et nous ne prendrons aucun risque.