Barcelone confirme que Pedri et Ferran Torres ont été testés positifs pour Covid-19

Barcelone a confirmé lundi que Pedri et la nouvelle recrue Ferran Torres ont tous deux été testés positifs pour Covid-19 et s’auto-isolent désormais à la maison.

Les deux joueurs ont participé lundi à une séance d’entraînement ouverte avec le reste de l’équipe du club, après que le Barça a dévoilé Torres au Camp Nou, puis a été testé positif après la séance.

DERNIÈRES NOUVELLES | Pedri et Ferran Torres ont été testés positifs au Covid-19. Les joueurs sont en bonne santé et sont isolés chez eux. Le Club a informé les autorités compétentes. pic.twitter.com/3jDYDZuITz – FC Barcelone (@FCBarcelona) 3 janvier 2022

On dit que les deux sont en bonne santé, mais c’est un nouveau coup dur pour le manager Xavi qui doit faire face à toutes sortes de joueurs pour le moment. Il devra peut-être même faire face à quelques autres au cours des prochains jours, étant donné que Pedri et Torres se sont entraînés avec leurs coéquipiers lundi.

Le Barça a déjà vu 10 joueurs exclus à cause de Covid depuis son retour à l’entraînement après Noël, bien que Clément Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti et Dani Alves soient maintenant revenus à l’action après des tests négatifs.

On s’attendait à ce que Pedri revienne de façon imminente après une longue mise à pied avec une blessure à la cuisse, mais il doit maintenant passer plus de temps sur la touche. Torres est également sur le chemin du retour de blessure et ne devait pas figurer avant au moins une semaine environ.

Le Barça n’a pas encore enregistré sa nouvelle signature après son déménagement de Manchester City, bien que Mateu Alemany ait déclaré lors de son dévoilement que le club était « convaincu que nous pourrons l’enregistrer avant dimanche ».