Barcelone confirme sa place dans la nouvelle Super League européenne

Barcelone a publié une déclaration lundi matin confirmant l’intention du club de faire partie de la nouvelle Super League européenne controversée.

Les géants catalans, le Real Madrid et l’Atletico devraient rejoindre des clubs tels que Manchester United, Liverpool, la Juventus et les deux équipes de Milan pour rejoindre la nouvelle ligue.

Voici ce que Barcelone a à dire à ce sujet (vous pouvez lire la déclaration complète ici).

«Le FC Barcelone a conclu un accord avec onze autres clubs parmi les plus importants d’Europe pour former une nouvelle compétition, la Superleague qui sera dirigée par les clubs fondateurs et est née du désir d’être la meilleure compétition de clubs sportifs au monde. “

«Le FC Barcelone, l’AC Milan, l’Arsenal FC, l’Atlético Madrid, le Chelsea FC, le FC Internazionale Milano, la Juventus FC, le Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid CF et Tottenham Hotspur se sont réunis en tant que clubs fondateurs et trois autres clubs. seront invités à se joindre avant la saison inaugurale qui débutera dès que possible.

«À l’avenir, les clubs fondateurs ont hâte de discuter avec l’UEFA et la FIFA afin de travailler ensemble en partenariat afin d’obtenir les meilleurs résultats pour la nouvelle Ligue et pour le football dans son ensemble.»