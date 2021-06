Barcelone continue avec des transferts gratuits. Vont-ils également signer une étoile?

Avec les présentations de Sergio Agüero et Eric García, le FC Barcelone continue d’ajouter des joueurs sur des transferts gratuits. De plus, Georginio Wijnaldum et Memphis Depay font l’objet de nombreuses rumeurs – tous deux en libre.

Et nous pouvons également ajouter Emerson Royal, un joueur sur lequel les Catalans ont conclu un accord de copropriété avec le Real Betis. Il n’est pas libre, mais pour 9 millions d’euros, il est considéré comme une bonne affaire.

Barcelone doit maintenant vendre des joueurs qui ont dépassé leur accueil ou qui gagnent trop par rapport à leur valeur pour l’équipe.

Philippe Coutinho, Miralem Pjanić et Samuel Umtiti sont probablement en tête de cette liste. D’autres joueurs, comme Sergi Roberto, doivent baisser leurs revendications salariales ou se verront dire de chercher un nouveau club. Et il y en a d’autres, comme Ousmane Dembélé, qui pourraient partir ou rester en fonction des offres qui arrivent.

Si Barcelone parvient à vendre certains de ces joueurs – certains même pour une somme dérisoire tant que leurs salaires ne sont pas comptabilisés – le club pourrait avoir assez d’argent pour signer.

Qui serait-ce ? C’est difficile à dire.

Les Catalans ont été liés à Erling Haaland et Neymar, mais ces options semblent assez éloignées pour le moment. Neymar a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, il est donc à peu près assuré qu’il ne partira pas. Haaland pourrait encore quitter le Borussia Dortmund cet été, mais il ne pourrait pas, ou en tout cas, il ne semble pas probable qu’il parte pour le Camp Nou.

Avec les signatures de Depay et Agüero, il ne semble pas non plus nécessaire de recruter un attaquant tout de suite. Cela ne veut pas dire que ce soit impossible, mais cela nécessiterait probablement le départ d’Antoine Griezmann.

Barcelone pourrait plutôt se concentrer sur la signature d’un défenseur ou d’un milieu de terrain, bien qu’il soit difficile d’imaginer qui est une cible réaliste. Matthijs de Ligt est une option alléchante, car il était étroitement lié à Barcelone avant de choisir d’aller à la Juventus. Mais pour le moment, il ne semble pas qu’il serait autorisé à partir.

Peut-être en raison de la situation économique du club, il n’y aura pas de signature de star mais quelques autres bonnes options pour remodeler l’équipe. Il y a des rumeurs selon lesquelles Barcelone recherche un joueur de plus dans chaque ligne – défensif, milieu de terrain et attaquant.

José Luis Gayà de Valence pourrait être une signature de ce type (pas bon marché mais pas cher) pour rivaliser avec Jordi Alba, mais cela dépendrait du fait que Barcelone trouve d’abord un acheteur pour Junior Firpo.

Au milieu de terrain et en attaque, il est difficile de penser à des noms précis à cibler. L’une des raisons est le point d’interrogation sur l’entraîneur. Avec Ronald Koeman toujours pas assuré d’être sur le banc, il est difficile de trouver des joueurs pour s’adapter à un système quand nous ne sommes même pas sûrs du manager.

Joan Laporta, dans son premier mercato de retour aux commandes, voudrait avoir une signature vedette pour soutenir son projet. Haaland est probablement celui qu’il veut vraiment. Mais nous verrons si lui – ou une étoile de cette galaxie comme Harry Kane – sera réaliste. Sinon, Laporta pourrait se contenter d’une surabondance de signatures intelligentes. Cela pourrait être plus précieux qu’un attaquant vedette.