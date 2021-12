Selon Fabrizio Romano, Barcelone fait toujours pression pour un accord pour signer l’attaquant de Manchester City Ferran Torres. La nouvelle arrive malgré le désarroi financier du club catalan, un fait qui est loin d’être un secret de nos jours. Selon Romano, des conditions personnelles ont été convenues, avec une offre de 50 millions d’euros également déposée. Avec 10 millions d’euros entre l’offre de Barcelone et l’évaluation de Manchester City, cependant, l’accord est loin d’être conclu.

Barcelone continue de faire pression pour un accord avec Ferran Torres

Torres peut conduire Barcelone vers le futur

Il n’y a pas beaucoup de points d’attraction sur un déménagement à Barcelone en ce moment. C’est un club qui coule, sans rien à quoi s’accrocher. Il y a cependant une chose qui pourrait intéresser Torres. Et c’est la chance de devenir l’homme vedette de Barcelone ; leur affiche pour le présent et l’avenir. À Manchester City, l’Espagnol fait partie d’une infinité de joueurs talentueux ; il est remplaçable. A Barcelone, il pourrait être l’homme principal. Et cela va l’attirer.

D’un seul geste, Torres pouvait passer de l’un des figurants au héros principal, le principal protagoniste d’Espagne. Il a le talent pour renverser la vapeur de Barcelone et aurait l’opportunité de montrer ce talent au Camp Nou.

Hakim Ziyech le Plan B

Si un accord ne peut pas être trouvé pour emmener Torres au camp Nou, alors Barcelone tournera son attention vers Hakim Ziyech de Chelsea, selon Romano. Comme Torres, Ziyech est l’une des nombreuses stars talentueuses de Chelsea.

Un déménagement à Barcelone ferait instantanément de lui l’homme principal avec un temps de jeu sans fin. A 28 ans également, l’opportunité ne se représentera peut-être pas pour le Marocain de jouer pour l’un des clubs les plus historiques du football. Janvier lui offrira peut-être la chance de passer à l’action.

