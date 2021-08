Barcelone dans la tourmente alors qu’une star “en colère” menace de se révolter contre la sortie de Messi

Sergio Aguero pourrait désormais quitter Barcelone seulement deux mois après avoir signé en raison de la saga de sortie de Lionel Messi, selon un rapport.

L’attaquant a rejoint les géants espagnols fin mai après sa sortie de Manchester City. Après 10 ans à City au cours desquels il est devenu le meilleur buteur du club, il est retourné en Espagne et au Camp Nou. En plus de chercher un nouveau défi, il voulait aussi jouer aux côtés de Messi.

Malgré une incertitude croissante quant à son avenir, le joueur de 34 ans semblait sur le point de rester au Barça.

Il avait conclu un nouveau contrat avec une baisse de salaire, espérant rester dans les règles financières de la Liga. Cependant, dans une torsion de choc, Le Barça a annoncé sa sortie jeudi.

Mais la situation préoccupante du club pourrait encore empirer, selon la source catalane Beteve.

Aguero serait devenu “très en colère” contre le départ de Messi. En effet, jouer avec l’international argentin s’est avéré une motivation majeure pour son déménagement.

En tant que tel, son avenir au Barça “ne semble pas bon”.

Aguero travaille avec ses avocats pour revoir les détails de son contrat, signé récemment. Il pourrait même quitter son nouveau club cet été.

La situation du Barça est si troublante qu’ils n’ont en fait pas pu enregistrer Aguero et son collègue Memphis Depay.

Les deux joueurs sont arrivés avec des transferts gratuits, mais ils ne peuvent pas enregistrer leurs salaires car ils doivent d’abord supprimer les salaires des autres joueurs de leur facture.

Antoine Griezmann est l’un de ces joueurs et il a eu des liens avec un retour à l’Atletico Madrid.

Quant à savoir où Messi finira, il arrangera un transfert au Paris Saint-Germain avec son père Jorge samedi.

Laporta révèle la situation désastreuse de Barcelone

S’exprimant lors d’une conférence de presse pour expliquer les événements de vendredi, le président de Barcelone Les mots de Joan Laporta faits pour une lecture sombre.

Faisant référence à sa nomination à son poste actuel en mars, il a déclaré : « Tout d’abord, je voudrais dire que l’héritage que nous avons reçu est horrible. C’est affreux.

« Nous étions déjà à 100 % et nous n’avons aucune marge en termes de salaire. Et les règles et règlements de la Liga espagnole sont réglementés par la FFP et nous n’avons aucune marge.

“Nous le savions lorsque nous sommes arrivés au club, mais je dois dire que lorsque nous avons communiqué au club les chiffres qui nous ont été présentés, ces chiffres sont bien pires que ceux exposés initialement et ceux avec lesquels nous travaillions.”

Chelsea, Manchester City, le PSG ou… Barcelone ? Où Lionel Messi pourrait se déplacer ensuite