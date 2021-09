Barcelone de la Ligue des champions : programme et où regarder à la télévision

in

27/09/2021 à 17:58 CEST

Ronald Gonçalves

est Mercredi, les Barcelone et le Benfica se réunira à l’Estadio da Luz à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions, dans un match que l’on peut voir en Espagne à 21h00 HEC grâce à la couverture de Movistar + et Ligue des champions Movistar.

En ce sens, il est impératif de rappeler que les débuts de l’équipe culé n’étaient pas ceux souhaités, étant que ils ont été surpassés par le Bayern Munich au Camp Nou. Cependant, étant donné qu’il reste encore cinq dates, Les chances de qualification de Ronald Koeman sont encore plus que actuelles, et l’équipe se rendra au Portugal à la recherche de leurs trois premiers points pour guider le classement.

Pour sa part, ceux commandés par Jorge Jesus ont fait match nul avec le Dynamo Kiev lors de leur premier match, de sorte que les deux partagent la deuxième place du Groupe E avec un point. Ainsi, pour remporter le Barcelone, pourrait arriver à occuper la deuxième place de la division, tandis que la première devrait être protégée pour les Bavarois.

HORAIRE ET O REGARDER LE MATCH DE LA LIGUE DES CHAMPIONS À LA TÉLÉ

Le match entre Benfica et le Barcelone de Jour 2 de la Ligue des Champions 2021 – 2022 aura lieu ce Mercredi 29 septembre à 21h00, et peut être apprécié en Espagne grâce à la diffusion de Ligue des champions Movistar et Movistar +.