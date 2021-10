21/10/2021

Spotsport, concours qui vient à votre dixième édition, est organisé par le Fondation olympique de Barcelone. Vise à aider le promotion et accompagnement des talents par la réalisation d’une vidéo publicitaire vingt secondes pour la 12e édition du BCN Sports Film Festival.

Le gagnant de cette année, Masih Sharif, est spécialisé dans marquer les lieux à travers le cinéma et le tourisme, avec des engagements concrets en tant que cinéaste, photographe, journaliste et diplomate touristique. De plus, il est fondateur de @barcelonashots, qui aide les entrepreneurs de Barcelone à utiliser efficacement les vidéos pour promouvoir leurs marques.

Les Jury SpotSport, composé des membres organisateurs du Festival, a apprécié l’originalité avec laquelle il allie sport et cinéma, les deux piliers de BCN Sports Film. Barcelone est un endroit animé qui mélange des monuments emblématiques de la ville avec une dose d’inclusivité ; une production qui parcourt nos rues et transmet les valeurs de notre festival : des productions par tous et pour tous. L’annonce sera l’image officielle de la campagne publicitaire du BCN Sports Film 2022, Quoi aura lieu du 14 au 20 février 2022 dans 5 lieux – Museu Olímpic, Museu Colet, Center Cívic, El Sortidor, Institut Francés et Cinemes Girona.

Nous félicitons le gagnant et nous tenons à remercier tous les participants pour leur intérêt et leur participation!