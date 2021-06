Barcelone décide d’envoyer Konrad de la Fuente en prêt – rapport

in

Barcelone aurait décidé de prêter Konrad de la Fuente la saison prochaine afin que le jeune essaie de jouer régulièrement au football en équipe première.

Le joueur de 19 ans a souvent été vu à l’entraînement de l’équipe première et dans les équipes de jour de match de Ronald Koeman la saison dernière, mais n’a réussi que trois apparitions.

Pourtant, le Barça continue d’avoir de “grands espoirs” pour le jeune et pense qu’un prêt l’aidera à se développer la saison prochaine, selon Marca.

Aucun club n’est mentionné en particulier, mais le rapport estime que Konrad restera en Espagne ou se dirigera vers la Premier League, la Bundesliga ou la Ligue 1.

C’est une décision qui a beaucoup de sens étant donné que Konrad a à peine figuré en 2020-21 et que le Barça a ajouté Sergio Aguero à l’attaque, peut déménager pour Memphis Depay et devrait également avoir Ansu Fati en forme et disponible en 2021-22.

Konrad est sous contrat avec Barcelone jusqu’en 2022, mais l’accord inclut l’option pour deux ans supplémentaires.

Un transfert de prêt permettra à Konrad de gagner un temps de jeu précieux et offrira au jeune la chance de prouver au Barça qu’il a ce qu’il faut pour continuer et avoir une carrière réussie au Camp Nou.