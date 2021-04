Barcelone déclenche une extension de contrat automatique pour Óscar Mingueza – Rapport

Óscar Mingueza a connu une saison d’évasion avec la première équipe de Barcelone et ses performances seront récompensées par une prolongation de contrat jusqu’en 2023, selon un rapport de Diario SPORT.

Le Barça avait jusqu’à fin mai pour activer une clause d’extension automatique dans l’accord du défenseur, mais le directeur du football Mateu Alemany a déjà rencontré l’agent du joueur pour l’informer de l’intention du club de déclencher la clause. Maintenant, tout ce dont les représentants d’Alemany et Mingueza ont besoin est de s’entendre sur quelques détails mineurs, qui devraient probablement inclure la promotion officielle d’Óscar dans la première équipe pour la saison prochaine.

Mingueza est devenu un élément clé de l’équipe de Ronald Koeman au cours des derniers mois et a marqué lors de la défaite du Barça à El Clásico le week-end dernier. Le joueur de 21 ans a fait ses débuts contre le Dynamo Kiev en phase de groupes de la Ligue des champions et a profité de toutes les blessures en arrière pour montrer sa polyvalence en tant que défenseur central et arrière latéral.

Le Barça devrait signer gratuitement Eric García de Manchester City cet été, mais cela ne signifiera pas la fin de la route pour Mingueza. Le jeune reste au club pendant au moins deux ans de plus.