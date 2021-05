Barcelone décousue, désorganisée et décevante jette les espoirs de titre

Même si une victoire au titre aurait encore été longue compte tenu de leurs résultats récents, avant le match contre le Celta, une victoire était une condition préalable pour le Barça afin de mener le combat jusqu’au dernier week-end de la saison 2020/21.

Un bon début pour les Blaugranes où les Galiciens étaient, franchement, battus, auraient dû voir plus qu’un but de Leo Messi dans les 30 premières minutes.

Celta n’était tout simplement pas aux courses.

Marc-André ter Stegen aurait pu prendre l’un de ces bus rouges à toit ouvert autour de la ville et être toujours de retour avant que les visiteurs n’offrent une menace.

Et puis … un botté de dégagement plein d’espoir, une balle à l’intérieur, et malgré le fait que les hôtes aient quatre joueurs à proximité et plus à proximité, Santi Mina a eu le temps et l’espace pour choisir sa place.

Photo de David Ramos / .

Pas étonnant que le gardien allemand ait levé les bras comme pour dire “qu’est-ce que c’était que ça ?!”

À partir de ce moment, tout ce qui a retenu l’équipe de Ronald Koeman pendant les moments difficiles de la saison est venu au premier plan.

Il n’y avait pas d’organisation en défense, Ousmane Dembele a couru dans une impasse après l’autre, Messi a été évincé par trois et parfois quatre défenseurs alors qu’il cherchait une ouverture …

Que fait Koeman, en plus de donner à Riqui – enfin – une course décente? L’habituel. Braithwaite, Trincao, Pjanic. Aucune réflexion apparemment donnée quant à savoir si elles étaient nécessaires ou non.

Trois joueurs qui n’allaient jamais changer le statu quo, mais c’est tout ce que le Néerlandais avait à offrir.

Pas de tactique, pas de forme. C’était un free-for-all dans la dernière demi-heure.

Photo de David Ramos / .

Lorsque l’équipe avait besoin d’un leader, Koeman a brillé par son absence sur la ligne de touche. Presque comme s’il avait abandonné le titre bien avant le coup de sifflet final.

Le tirage au sort a été un désastre, donc l’abandon d’une seconde tardive, aussi fortuite soit-elle, enfonce sûrement le dernier clou dans le cercueil du manager.

Le Barça était tellement deuxième à chaque balle à la fin du match que c’était impardonnable.

Rappelez-vous également qu’un but du Barça dans les dernières étapes – le deuxième avant Mina – aurait potentiellement envoyé l’inclinaison du titre dans le dernier week-end de la campagne.

Les qualités de combat de votre équipe sont sûrement le moins que vous souhaitiez voir en tant que supporter, mais ce jour-là, les Catalans ne pouvaient même pas offrir cela.

Sur ce formulaire, remerciez le seigneur qu’il ne reste plus qu’un jeu de la campagne.