Barcelone défiera le Bayern Munich pour l’Ajax et l’ailier brésilien Antony

Le voltigeur vétéran Zoilo almonte et Leody Taveras jouera avec Aguilas Cibaeñas depuis le début du tournoi, rapporte le journaliste Yancen Pujols. Zoilo almonte est une icône de la Aguilas CibaeñasIl fait partie de l’équipe depuis longtemps et leur a donné des moments brillants, auparavant il ne pouvait pas profiter de deux championnats en raison […] More