Barcelone désormais en pole pour l’objectif de transfert de Tottenham Hotspur

Photo de Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via .

Barcelone mène la course pour la cible de transfert de Tottenham Hotspur et le défenseur central de Chelsea Andreas Christensen, selon Sport.

Les rumeurs d’Andreas Christensen

Sport a rapporté que Barcelone est en pole position pour Christensen, qui est également recherché par Tottenham d’Antonio Conte.

Le rapport de la publication espagnole a affirmé que le joueur de 25 ans n’avait pas l’intention de renouveler son contrat à Chelsea.

L’arrière central international danois voudrait quitter les champions d’Europe en titre lorsque son contrat actuel expirera à l’été 2022.

Le Daily Star a rapporté en décembre que Tottenham, Manchester United et Manchester City sont tous intéressés par Christensen.

Photo de Robin Jones/.

Coup dur pour Tottenham Hotspur

À notre avis, le rapport dans Sport sera un coup dur pour Tottenham dans sa quête pour signer Christensen sur un transfert gratuit à l’été 2022.

Maintenant que la fenêtre de transfert de janvier est ouverte, Barcelone peut en fait conclure un accord précontractuel avec le défenseur de Chelsea.

Tottenham ne peut pas.

Cela donnera un énorme avantage à Barcelone sur Tottenham, Manchester United et Manchester City.

De plus, Chelsea et Tottenham sont des rivaux acharnés de Londres, et Christensen en sera également conscient.

