Barcelone devient le favori pour signer Sergio Aguero alors qu’Erling Haaland devrait succéder au buteur record de Man City

Barcelone est devenu un favori incontestable pour signer Sergio Aguero, qui quittera Manchester City cet été.

Les géants de la Premier League ont annoncé que leur buteur record partirait après dix ans de service exceptionnel.

.

Aguero est l’un des plus grands joueurs de City et son meilleur buteur

Sans surprise, les hommages affluent pour le quintuple vainqueur de la Premier League, qui a marqué l’un des buts emblématiques de la Premier League avec une grève contre QPR en mai 2012.

Les fans de la ville ne l’oublieront jamais et la déclaration sincère d’Aguero montre qu’il n’oubliera jamais son séjour à Manchester.

On y lisait: «Lorsqu’un cycle touche à sa fin, de nombreuses sensations surviennent. Un immense sentiment de satisfaction et de fierté demeure en moi pour avoir joué avec Manchester City pendant 10 saisons – inhabituel pour un joueur professionnel de nos jours.

«Dix saisons avec des réalisations majeures, au cours desquelles j’ai pu devenir le meilleur buteur historique et tisser un lien indestructible avec tous ceux qui aiment ce club – des gens qui resteront toujours dans mon cœur.

.

Aguero verra le reste de son contrat avec la ville, qui expire en juin

«Je devais me joindre à l’ère de la reconstruction de 2011, et avec les conseils des propriétaires et la contribution de nombreux joueurs, nous avons gagné une place parmi les plus grandes du monde.

«La tâche de maintenir cette position privilégiée bien méritée incombera aux autres.

«Quant à moi, je continuerai de faire de mon mieux pour le reste de la saison pour gagner plus de titres et apporter plus de joie aux fans.

«Ensuite, une nouvelle étape avec de nouveaux défis commencera et je suis tout à fait prêt à y faire face avec la même passion et le même professionnalisme que j’ai toujours voués à continuer à concourir au plus haut niveau.»

. – .

Le but d’Agueros contre QPR est l’un des moments emblématiques de la Premier League

Mais à 32 ans, Aguero a encore quelques années dans le jeu. Alors, quelle est la prochaine étape pour l’attaquant argentin?

Les bookmakers disent que le Barça est le favori pour signer Aguero, qui sera disponible avec un transfert gratuit à partir du 1er juillet – Ladbrokes lui offrant une cote de 11/10 pour qu’il aille au Camp Nou.

Mais Aguero pourrait être tenté par un déménagement en Amérique avec n’importe quel club de la MLS 5/1 pour le signer, tandis qu’un déménagement dans son pays d’origine a été annoncé à 13/2. Entre ces cotes, il y a un transfert vers l’Inter Milan à 6/1, tandis que son compatriote italien Napoli a 8/1 pour le signer.

Un retour à l’Atletico Madrid, dont City a signé Aguero à l’été 2011, a obtenu une cote de 12/1. Ailleurs, le champion de France Paris Saint-Germain est 16/1 pour le signer, tandis que le Real Madrid est extérieur 20/1.

Cotes de Sergio Aguero pour le prochain club

Barcelone – 11/10 N’importe quel club MLS – 5/1 Inter Milan – 6/1 N’importe quel club argentin – 13/2 Napoli – 8/1 Atletico Madrid – 12/1 Juventus – 12/1 Lazio – 16/1 PSG – 16 / 1 Milan AC – 20/1 Real Madrid – 20/1

Pour l’instant, Gabriel Jesus sera celui qui entrera dans les très grandes chaussures d’Aguero, mais City a été lié à un certain nombre de grands attaquants, notamment Erling Haaland, Kylian Mbappe et Harry Kane.

L’ancien joueur de Man City pense que City devrait s’en prendre à Haaland, qui, selon lui, est le « candidat parfait » pour remplacer Aguero.

Sinclair a déclaré à talkSPORT: «Je dirais que c’est l’un des deux dont on parle parce qu’ils sont si cliniques – Mbappe et Haaland. Je pense que les deux conviendraient au style de jeu de City.

«En fait, je pense un peu plus à Haaland. Il s’implique de manière minimale dans la construction, ce qui est presque ce que City aime, une ou deux touches de jeu, en passant par les lignes.

«Haaland serait le candidat idéal pour moi. La connexion avec son père [former Man City player Alfe-Inge Haaland], son style de football, il serait mon choix.

Haaland sera-t-il celui qui se mettra à la place d’Aguero?