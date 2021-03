Barcelone devrait-elle opter pour Sergio Aguero?

Manchester City a confirmé lundi que Sergio Aguero quitterait le club à la fin de la saison lorsque son contrat expirait après 10 années remplies de trophées avec l’équipe de Premier League.

L’annonce est susceptible d’apporter une nouvelle série de rumeurs sur l’avenir d’Aguero avec Barcelone, l’un des nombreux clubs régulièrement liés. La Juventus et le Paris Saint-Germain semblent également avoir été ajoutés à la liste ces dernières semaines.

Aguero sera certainement une cible attrayante en tant qu’agent libre. Il garantit pratiquement des buts, est un international expérimenté et connaît bien la Liga depuis son temps avec l’Atletico Madrid.

Photo: Xavier Grimaldi / Icon Sport via .

Barcelone a besoin d’un nouveau n ° 9 cet été mais les fonds sont un problème. Erling Haaland reste le rêve, mais c’est un accord très difficile à conclure, notamment parce que le Barça doit d’abord vendre certains grands noms pour financer l’accord.

Une foule d’autres grands clubs sont également après Haaland, ce qui signifie que le Barça pourrait être obligé de chercher ailleurs. Aguero est une possibilité et serait «fou» de rejoindre Barcelone et de se lier avec son bon ami Messi.

Photo de JAIME REINA / . via .

Sa disponibilité sur un libre peut tenter les Catalans mais son bilan de blessures, en particulier cette saison, sera une préoccupation. Aguero aura également 33 ans en juin et n’oublions pas que le Barça a également Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Ansu Fati et Martin Braithwaite dans les livres, bien que certains d’entre eux puissent partir cet été.

Il y a aussi la petite question de Memphis Depay. L’entraîneur Ronald Koeman n’a pas caché le fait qu’il veut le Néerlandais et est venu près d’un déménagement l’été dernier. Depay est également disponible sur un transfert gratuit, mais c’est une option plus jeune et plus polyvalente que Aguero.

Les rapports suggèrent que Koeman préférerait Depay à Aguero, mais il y a d’autres clubs qui aiment aussi le Néerlandais. Par conséquent, cela pourrait se résumer à un choix direct entre les deux agents libres si le Barça n’est pas en mesure de débarquer Haaland. Si tel est le cas, qui choisiriez-vous? Faites-nous part de vos commentaires dans les commentaires ci-dessous!