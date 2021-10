Barcelone devrait nommer Xavi comme prochain patron permanent

Barcelone devrait nommer Xavi comme prochain entraîneur-chef après le limogeage de Ronald Koeman.

Le club catalan a confirmé jeudi 28 octobre que l’entraîneur de Barcelone B, Sergi Barjuan, prendra temporairement en charge l’équipe jusqu’à ce qu’ils nomment un entraîneur-chef à temps plein.

Dans sa dernière mise à jour, Fabrizio Romano rapporte que le club prépare les contrats pour l’arrivée de Xavi.

Xavi devrait être le prochain patron de Barcelone

Remplacement de Ronald Koeman

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a donné l’indication la plus claire que Xavi prendra la relève au club vendredi.

Dans des citations citées par Fabrizio Romano, il a déclaré: « Je pense que Xavi est dans un processus de croissance intéressant en tant qu’entraîneur et j’ai de très bonnes références de personnes qui le connaissent de très près. Nous avons parlé souvent pendant deux mois et avons une bonne relation, je connais son opinion sur l’équipe.

« J’ai toujours dit que Xavi entraînerait le Barça un jour », a ajouté Laporta. « Il aime le football, il appartient au Barça et c’était et c’est son objectif. Je fais confiance aux gens à côté de moi, qui le suivent et le connaissent, lui et les autres entraîneurs »

Le joueur de 41 ans dirige Al-Sadd depuis sa retraite du côté qatari en 2019. Cet été, il a rejeté la possibilité de prendre la relève à Barcelone après avoir décidé de s’engager dans son équipe actuelle.

Xavi a été désigné comme le premier favori pour le poste et on pense qu’il veut maintenant devenir le prochain entraîneur-chef de Barcelone.

Barcelone est en contact avec Xavi depuis des semaines au sujet du travail en raison de l’échec de Koeman à renverser les résultats.

La seule question qui sera débattue une fois qu’elle deviendra officielle est de savoir s’il est prêt à assumer le poids du travail.

Xavi est destiné à devenir entraîneur-chef de Barcelone

Xavi en tant que prochain entraîneur-chef de Barcelone semble être un destin arrangé depuis qu’il est entré dans le monde de l’entraînement.

S’il prend le relais, il devra faire face à la perspective de guider une équipe d’élite hors d’une crise de longue durée. Barcelone n’est pas passé de l’ère Lionel Messi avec facilité et les problèmes financiers en dehors du terrain continuent d’être un facteur récurrent.

Malgré les problèmes, Xavi est considéré comme un entraîneur destiné depuis qu’il a commencé sa carrière en pirogue. Barcelone a souvent aimé nommer des managers qui ont marqué l’histoire du club catalan et peu de gens ont les connaissances et le succès de Xavi.

C’était en partie la raison de la nomination initiale de Koeman – il avait des réalisations antérieures au club et la hiérarchie pensait que cela imposerait le respect des joueurs. Il ne serait pas surprenant que cela ait été un facteur dans la nomination de l’Espagnol, car Barcelone a connu une saison chaotique jusqu’à présent.

De même, Laporta a parié sur Pep Guardiola en 2008 alors que Barcelone stagnait. La décision a été récompensée par des réalisations historiques. Désormais, le président de Barcelone espère que Xavi pourra suivre son mentor en créant à nouveau une équipe formidable.

Xavi est passé par l’académie de Barcelone et s’est imposé comme l’un des plus grands milieux de terrain de tous les temps. Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne, Xavi était connu pour sa capacité de passe phénoménale, sa vision, son contrôle du ballon et sa conscience spatiale.

Il a fait 767 apparitions, marqué 86 buts et remporté 27 trophées. Il a également remporté deux championnats d’Europe et une Coupe du monde lors de tournois consécutifs pour l’équipe nationale espagnole.

