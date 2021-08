Barcelone devrait obtenir une coupe de transfert de Cucurella à Brighton

in

Si tout se passe comme prévu, Brighton et Hove Albion paieront 18 millions d’euros pour déclencher la clause libératoire de Marc Cucurella, et le FC Barcelone touchera une partie du produit de la vente.

Plus précisément, les Catalans recevront environ 1,8 million car ils ont conservé 10% d’une future vente lorsqu’il a été vendu à Getafe pour 10 millions.

Cucurella est d’abord passé par l’académie de l’Espanyol, avant de rejoindre La Masia. Il a joué à Barcelone B et a fait ses débuts pour l’équipe complète lors d’un match de la Copa del Rey 2017. Cependant, il n’a jamais joué de match de championnat pour Barcelone et a été prêté à Eibar. Eibar l’a acheté, mais Barcelone a rapidement utilisé sa clause de rachat et l’a prêté à Getafe avec une option d’achat.

Getafe allait initialement acheter Cucurella pour 6 millions, Barcelone conservant 40% d’une vente future. Cependant, le président de l’époque, Josep Maria Bartomeu, a opté pour 10 millions d’euros d’avance, et seulement 10 % d’une vente future. Cela s’est finalement avéré une décision coûteuse, car Barcelone prendrait 7,2 millions au lieu de 1,8 million, soit 5,4 millions de plus. Ils ont obtenu 4 millions de plus à l’époque, mais ont raté 5,4 maintenant.

Cucurella a reçu une sélection pour l’Espagne et a également représenté l’équipe nationale catalane.