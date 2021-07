Barcelone discute du prêt de Clément Lenglet avec le club de Premier League – rapport

Barcelone serait en pourparlers avec un club de Premier League au sujet d’un accord de prêt pour le défenseur central international français Clément Lenglet.

Les deux clubs parlent d’un déménagement temporaire pour 2021-22 qui comprendrait une option d’achat obligatoire à la fin du prêt, selon Gerard Romero.

Il n’y a aucune mention du club avec lequel le Barça a parlé de Lenglet, mais apparemment ce n’est pas Everton ou West Ham United.

Everton avait été lié à un déménagement pour Lenglet cet été. Le nouvel entraîneur Rafa Benitez serait désireux de faire du joueur de 26 ans le nouveau leader de sa défense.

Lenglet est l’un des nombreux joueurs que le Barça serait prêt à vendre si une offre décente arrive après une campagne assez horrible la dernière fois pour le club et le pays.

Le défenseur était un habitué du début de saison mais a perdu son chemin et sa place, et pourrait bien ne pas être titulaire la saison prochaine non plus s’il reste.