Barcelone dit au revoir au titre en Equateur après avoir perdu contre Aucas

28/10/2021 à 6h28 CEST

. / Guayaquil

Les Barcelone a fait ses adieux ce mercredi à la possibilité de conserver le titre qu’il a remporté l’an dernier en Équateur, faute de cinq dates pour conclure la deuxième phase, après la Défaite 1-0 contre Aucas, qui est entré dans la zone de qualification pour la Copa Sudamericana. Le but qui a anéanti l’espoir de Barcelone a été marqué par l’attaquant argentin Francisco Fydriszewski vers la fin du match, alors qu’il semblait que le match se terminait par un match nul.

Au cours de la première mi-temps, alors qu’Aucas avançait ses lignes et mettait la pression sur Barcelone, ils ont répondu avec une proposition qui privilégiait la défensive, car il y avait peu d’arrivées dans le cadre de l’Uruguayen naturalisé équatorien Damián Frascarelli. La pression d’Aucas a forcé le gardien argentin Javier Burrai à arrêter deux fois de suite, après deux tirs du défenseur uruguayen Angelo Pizzorno, et en une action il a bloqué Fydriszewiski.

En seconde période, les propositions des techniciens argentins, Héctor Bidoglio d’Aucas et Fabián Bustos de Barcelone, n’ont pas changé. L’anxiété a conduit Aucas à tomber dans le jeu de Barcelone, qui a continué avec sa proposition de se défendre et est allé à quelques reprises dans la zone opposée, et il semblait que le match nul satisfaisait l’entraîneur Bustos. Dans la dernière partie, Aucas a multiplié ses visites dans la région de Burrai, qui a fini par coincer Barcelone dans sa propre région. Cela a valu à l’équipe locale la victoire après le tir de coin de Fydriszewski.

Barcelone n’a pas réussi à se remettre de la récente élimination de la Copa Libertadores, car la plupart de ses joueurs n’avaient pas le niveau qui les a menés aux demi-finales du tournoi continental. Alors qu’Aucas a accumulé 17 points, Barcelone est resté avec 15 dans le classement mené par Independiente del Valle avec 24, suivi par Emelec et 9 de Octubre, avec 21 chacun.