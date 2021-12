Barcelone doit confirmer son amélioration

02/12/2021 à 19h00 CET

pari

Les Barcelone rencontre le Betis ce samedi, avant la finale à Munich, au cours de laquelle se jouera la passe aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Je doute fort que Xavi fasse des rotations, car l’équipe ne doit pas tirer de roquettes et la position en Liga est vraiment inquiétante. Barcelone n’est pas là pour combattre la Liga, mais ce qui est vraiment dangereux, c’est qu’en ce moment, il n’est pas clair qu’il puisse obtenir la quatrième place, pour accéder à la Ligue des champions la saison prochaine.

Cela dit, nous avons un Bétis qu’en Ligue Europa il a déjà fait le boulot, et qu’en l’absence d’aller sur le terrain celtique il est déjà deuxième du groupe, donc affronte le match du Camp Nou comme un défi cela pourrait les placer comme un candidat clair pour la lutte pour les places de Champions cette saison.

Les Les Verdiblancos sont dans un moment de formalité imbattable, et ils n’ont vraiment rien à perdre et tout à gagner. Mais, pour ce match, ils ont un bas très important, de mon point de vue, celui de Nabil Fekir, par accumulation de cartes.

Pour ce match, J’aime la victoire de Barcelone, qui, comme je l’ai dit plus haut, n’est pas au mieux, mais depuis l’arrivée de Xavi au moins l’équipe a changé d’attitude et les joueurs sont vus avec beaucoup plus d’enthousiasme.

La victoire blaugrana nous pouvons la trouver [1.46] et je pense que ça va baisser pour le match, car la majorité des parieurs ira avec les Catalans.

J’aime aussi beaucoup parier sur les buts dans ce match. Les Le but du Betis est payé à [1.42], que bien qu’il soit faible pour moi c’est un cadeau, puisque le Barcelone concède de nombreuses occasions de marquer et le Betis est très facile à convertir ses chances avec des gens comme Juanmi, qui est complet cette année ou Borja Iglesias qui semble être ce joueur qui est à nouveau tombé amoureux de l’Espanyol.

Un autre quota que je trouve très intéressant est le « Plus de 1,5 buts en seconde période », que l’on peut retrouver sur Betfair à l’adresse [1.68]. Je pense que la première mi-temps sera plus sur le but de marquer et dans la seconde, ils sortiront pour ouvrir la tombe, donc nous n’avons pas besoin d’avoir de problèmes en théorie pour voir au moins ces deux buts.

Si nous voulons parier sur une cote plus élevée, nous pouvons aller dans la section « Combipartido » et créer le pari « Barcelone gagne et plus de 3,5 buts » pour [2.95].