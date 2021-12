Barcelone doit protéger Ronald Araujo à tout prix

Je vais sortir mon cou dès le départ.

Ronald Araujo est le meilleur et le plus important joueur du Barça dans son équipe actuelle.

L’Uruguayen est devenu facilement un défenseur central de l’équipe première du club, et à moins que des blessures l’empêchent de le faire, il doit être l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Xavi chaque semaine.

Comme tout bon défenseur central, il y a de l’élégance dans son jeu. Il glisse sur le gazon, l’air serein alors qu’il le fait, bien qu’il soit aussi un guerrier et qu’il n’ait certainement pas peur de mettre le pied dedans.

À bien des égards, ses compétences sont le meilleur des deux mondes.

Un exposant de la vieille école « dans votre visage » si nécessaire, associé à l’équilibre et à l’équilibre pour pouvoir sortir le ballon de la défense avec facilité.

Puissant et rapide, et avec le sens du but, il a déjà tout dans son casier, à seulement 22 ans.

Je ne me souviens certainement pas de trop de personnes dans sa position à cet âge qui sont vraiment capables dans tous les aspects.

Si le Barça et Xavi ont un problème, c’est avec qui le jumeler à plus long terme, tout en s’assurant que les vautours ne parviennent pas à mettre leurs griffes dans leurs proies.

Araujo doit être protégé à tout prix car il est la pierre angulaire du nouveau projet et du nouveau Barça.

Les buteurs et les attaquants sont presque universellement acclamés lorsque leurs équipes réussissent, mais toute équipe qui réussit a toujours été construite sur une ligne arrière solide.

| Ronald Araújo contre Villarreal. • 59 touches.

• 34/41 Passes.

• 3 Boules Longues.

• 5/5 Duels gagnés. (100%)

• 5 Dégagements.

• 1 jeu de tête.

• 3 tacles. (Plus)

• 2 interceptions.

• 7 récupérations de balles.

• 1 Faute gagnée.

• 0 fautes commises. pic.twitter.com/V9x7X7NWqm – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 27 novembre 2021

Araujo offre cette solidité. Lorsque la centrale est assise aux côtés de Gerard Pique, il va invariablement éponger par derrière au besoin, son rythme et sa capacité à s’attaquer mettant les Blaugranes à l’abri des ennuis à plus d’une occasion.

Il est si bon en fait que si le Barça jouait avec un libéro, il serait prêt à l’emploi.

De toute évidence, le club préfère offrir le poste de capitaine aux joueurs qui sont passés par La Masia, ce qui est compréhensible, cependant, je défie quiconque de ne pas être d’accord sur le fait que Ronald Araujo ne méritera pas le brassard à l’avenir.

Enfin, et certains ne le considèrent peut-être pas comme important, il convient également de mentionner son tempérament.

L’esprit uruguayen est définitivement toujours là et s’élève parfois au-dessus de la surface, mais il est clair qu’il a toutes les valeurs qui sont chères au Barça en tant qu’entité.

Araujo-dépendance n’importe qui ?!