Barcelone domine le Real Madrid en tant que club le plus précieux du monde

Pour la première fois de son histoire, Barcelone apparaît en tête de la liste Forbes des clubs de football les plus précieux au monde, selon les derniers classements.

Évalué à 4,76 milliards de dollars selon le magazine, le Barça domine le Real Madrid pour la première fois alors que le club de la capitale arrive en deuxième position avec 4,75 milliards de dollars. Madrid a été en tête de liste cinq fois ces dernières années.

Le potentiel de gain du Barça a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies avec le succès du club sur la scène nationale et européenne, et malgré une dette gigantesque et une période troublante sur le terrain – y compris le départ potentiel de Lionel Messi – les Blaugrana continuent de gagner en stature. .

Cette évaluation donne l’espoir que le nouveau président Joan Laporta aura suffisamment d’outils à sa disposition pour récupérer financièrement le club et lancer une nouvelle ère de gloire du football pour une équipe qui en a encore grand besoin.