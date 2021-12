Barcelone donne la priorité à Ferran Torres après la sortie de la Ligue des champions – rapport

Le besoin de Barcelone de renforcer l’équipe et de faire un effort vital pour une place parmi les quatre premiers de la Liga est devenu d’autant plus vital cette semaine. Après avoir été éliminé par le Bayern Munich en Ligue des champions, l’importance de préparer l’équipe pour une course en championnat est devenue la priorité absolue.

Le joueur que Barcelone semble croire être la clé de cette poussée est Ferran Torres. L’international espagnol et meneur de jeu de Manchester City, désolé d’avoir été un peu dur, serait intéressé à déménager à Barcelone.

Les clubs sont en pourparlers pour Torres ces derniers temps, mais selon un rapport de Sport, Barcelone cherche à intensifier ces discussions à mesure que la fenêtre de janvier se rapproche.

Sport ajoute que « l’aspect financier de l’accord reste un problème » mais pourrait être résolu si les Catalans peuvent passer à Samuel Umtiti et/ou Philippe Coutinho.