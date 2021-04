Barcelone dresse la liste des alternatives à Erling Haaland – rapport

Barcelone resterait désireux de débarquer Erling Haaland cet été, mais aurait également mis au point une assez grande liste d’alternatives au cas où il manquerait l’attaquant du Borussia Dortmund.

Il y a des noms familiers sur la liste, y compris Lautaro Martinez, qui était recherché l’été dernier, ainsi que son coéquipier de l’Inter Romelu Lukaku, selon Mundo Deportivo.

MD estime que l’Inter pourrait être tenté de vendre un homme clé cet été, pour atténuer les pressions financières, ce qui pourrait jouer à l’avantage de Barcelone.

Harry Kane de Tottenham, qui veut apparemment quitter le club du nord de Londres, et Alexander Isak figurent également sur la liste du Barça. L’attaquant de la Real Sociedad a déjà été lié au Barça et dispose d’une clause de libération de 70 millions d’euros dans son contrat.

Le rapport mentionne également la star de la Juventus, Paulo Dybala, ainsi que les noms familiers de Sergio Aguero et Memphis Depay. Darwin Nunez de Benfica est également un joueur recherché par le Barca l’été dernier parce qu’il est passé du côté portugais.

Il semble clair que le Barça fera tout son possible pour faire venir un attaquant cet été, bien qu’à ce stade, nous ne soyons toujours pas plus clairs pour savoir qui cela pourrait être. N’oubliez pas que le club doit d’abord libérer de la place dans l’équipe et sur la masse salariale avant l’arrivée de nouveaux joueurs.