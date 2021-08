Barcelone échoue dans son match de pré-saison contre le Red Bull Salzburg

Au milieu d’une frénésie médiatique entourant le capitaine du club, Lionel Messi, Barcelone a pris le terrain ce soir pour affronter Red Bull Salzbourg en Autriche dans le cadre de son programme de pré-saison. Les deux parties se concentrent sur l’amélioration des niveaux de forme physique et l’intégration de nouvelles recrues dans leurs équipes respectives. Comme on dit, la pratique rend parfait.

FC Barcelone V Red Bull Salzbourg en pré-saison

Chance pour les nouveaux joueurs

Lors de sa précédente sortie, Barcelone a battu Stuttgart 3-0 avec la nouvelle recrue Memphis Depay, tandis que Salzbourg a perdu 7-1 contre le SV Ried. Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, cherchait à profiter de son match de pré-saison pour présenter un mélange de jeunes espoirs et de joueurs de l’équipe première plus établis.

Nico et Gavi, qui ont été promus dans la première équipe de l’équipe “B” de Barcelone, ont obtenu le feu vert pour commencer le match et montrer au patron, Ronald Koeman, quel impact ils pourraient avoir sur le côté dans cet environnement sans pression. La formation de départ comprenait également Busquets, Griezmann, De Jong et Memphis Depay; qui a conservé sa place après un premier but la dernière fois.

Slack Start à Salzbourg

Au début de la première mi-temps, Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen de Barcelone, s’est approché d’une tête dans les dix premières minutes. À la suite de cela, ils semblaient plutôt perdus dans la mer de corps rouges de Salzbourg.

Jordi Alba a failli donner l’avantage sur une passe en retrait douce à Neto, mais ils ont été décrochés. Leur chance s’est vite épuisée, après que le coup parfait de Luka Sucic, 18 ans, a frappé une balle rebondissante à l’extérieur de la surface qui s’est envolée dans le filet. Barcelone est entré dans la pause un vers le bas et sans tir cadré. Il est vite devenu évident que de nouvelles jambes étaient nécessaires pour essayer de donner vie à Koeman.

Travail à faire pour Barcelone

La seconde mi-temps a commencé de manière régulière, les deux parties ont effectué des changements complets autour de l’heure. Notamment pour Barcelone, Samuel Umtiti est entré en jeu, s’appuyant sur son retour d’une longue période sur la touche avec blessure.

Les fans de Barcelone seront heureux de voir l’approche positive adoptée par leur équipe ; enregistrant enfin des tirs cadrés et semblant plus urgents dans leur jeu de construction. Parallèlement à leur attaque améliorée, Barcelone était plus à l’aise en possession et a utilisé cela pour ajouter de la pression sur la ligne défensive de Salzbourg.

Barcelone a finalement égalisé, grâce à un effort dévié de Martin Braithwaite; qui semble destiné à quitter le club cet été. Le match n’a cependant pas été réglé, car Salzbourg est allé à l’encontre du schéma de la seconde mi-temps et a arraché un vainqueur tardif avec son milieu de terrain américain, Brendan Aaronson. Le match montrera à Barcelone le travail qui doit être fait dans les prochains jours avant le début de la campagne de la Liga contre la Real Sociedad au Camp Nou le 15 août.

Photo principale

Intégrer à partir de .