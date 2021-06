Barcelone écoutera les offres de Jordi Alba de l’Inter Milan – rapport

in

Le FC Barcelone écoutera les offres de l’Inter Milan concernant l’un de ses vétérans – Jordi Alba, selon les médias catalans. L’arrière gauche est titulaire au Camp Nou depuis son arrivée de Valence en 2012. Il est également un produit de l’académie de Barcelone.

Les Catalans sont confrontés à une crise économique et cherchent à perdre des salaires élevés et à trouver de l’argent pour signer. Et il est entendu qu’ils ont informé l’Inter qu’ils écouteront leurs offres.

Des rapports ont indiqué que l’Inter était prêt à échanger des joueurs avec quelques noms : Milan Škriniar, Marcelo Brozović, Alessandro Bastoni et Lautaro Martínez.

Ce dernier a été répandu comme une cible potentielle à long terme pour Barcelone.

Le remplaçant d’Alba pourrait être José Luis Gayà de Valence. Il a déjà suivi le chemin d’Alba de Valence à Barcelone, et il est entendu qu’il a de nombreux fans au sein du club catalan,

Gayà et Alba sont coéquipiers de l’équipe nationale d’Espagne, où Alba est le titulaire. Notamment, Gayà a six ans de moins que son compatriote.