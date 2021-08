Barcelone en attendant l’avenir de Renato Sanches

08/06/2021

Le à 19h00 CEST

Les rumeurs sur l’avenir de Renato Sanches poursuivre. Pour le moment LOSC seulement perdu Mike Maignan qui est déjà allé à l’AC Milan Boubakary Soumaré qui a été vendu à Leicester.

Le gabarit Jocelyn Gourvennec n’a pas beaucoup changé, mais la vente de transfert du marché d’été est loin d’être terminée. Et étant donné les liens des Dogues, les ventes sont encore à attendre notamment celui du joueur Renato Sanches. Au LOSC le Le portugais a réussi à se relancer pleinement à tel point qu’il a atteint attirer l’attention des grands clubs européens et même le FC Barcelone comme le révèle 10sport. Avec la vente de ce joueur il suffirait que les lillois récupèrent une bonne somme d’argent.

“Si une offre vient d’un grand club, Renato peut partir», a communiqué le LOSC. Au LOSC le cas de Renato Sanches est l’un des grands sujets de discussion qu’ils ont entre les mains cet été. Président des Dogues, Olivier Létang assuré : « J’en ai déjà parlé et je lui ai déjà parléSi une offre vient d’un grand club, Renato peut partir. (…) On verra ce qui se passe, mais pour l’instant, il est avec nous et il est content d’être. On a vu qu’il avait montré un niveau de performance intéressant à son retour de blessure en fin de saison, mais aussi dans le Championnat d’Europe avec le Portugal. C’est important”