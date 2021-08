Barcelone, en l’absence de fermeture du marché, est la troisième équipe la plus jeune de la Liga

in

02/08/2021 à 15h00 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman est la troisième équipe la plus jeune de la Liga avec un effectif qui atteint en moyenne 26,6 ans, au même titre que la Real Sociedad, en quatrième position. En l’absence d’enregistrement de Leo Messi et fermer l’avenir de certains joueurs comme Miralem Pjanic, Neto ou Martin Braithwaite, les Catalans ne sont que derrière Valence (25,3 ans) et l’Athletic Club (26,1 ans).

Les Catalans, qui déjà Ils regardent le début de la Liga contre la Real Sociedad le 15 août, poursuivent dans un processus de reconstruction après la crise sportive et institutionnelle qu’ils ont connue ces dernières années. Depuis que le Bayern s’est infligé une victoire historique (2-8) en quarts de finale de la Ligue des champions 2019/20, la danse des noms dans l’effectif a été nombreuse et le club aspire à former un projet solide..

La tendance à recruter de jeunes joueurs lors des deux dernières fenêtres de marché a commencé à porter ses fruits et les Catalans font partie des équipes les plus jeunes. du championnat national, devant d’autres grands comme le Atlético de Madrid (huitième avec 26,9 ans), Real Madrid (douzième avec 27,3 ans) ou Séville (treizième avec 27,9 ans).

Huit joueurs de plus de 30 ans

L’effectif actuel du FC Barcelone, sans Leo Messi, mais avec des joueurs expérimentés comme Braithwaite, Neto ou Pjanic qui pourraient sortir, Il compte au total huit joueurs de plus de 30 ans : Neto (32), Gerard Piqué (34), Jordi Alba (32), Sergio Busquets (33), Miralem Pjanic (31), Antoine Griezmann (30), Sergio Agüero ( 33) et Martin Braithwaite (30).

Seuls Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergio Agüero (en plus de Leo Messi) auraient la confiance absolue de Ronald Koeman pour la saison 2021/22, quelque chose qui pourrait déclencher la marche du reste des joueurs de plus de 30 ans. Le rajeunissement des membres de l’équipe première est une réalité.