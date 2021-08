Barcelone en “pourparlers avancés” pour signer Luuk De Jong de Séville – rapport

in

Barcelone est en pourparlers avancés pour signer l’attaquant de Séville Luuk De Jong le jour de la date limite, selon Fabrizio Romano. Il n’y a pas de détails sur s’il s’agit d’un prêt ou d’un transfert permanent, mais des conditions personnelles ont déjà été convenues avec le joueur et les deux clubs sont proches d’un accord.

Barcelone progresse dans les négociations pour signer Luuk de Jong de Séville. Les pourparlers sont maintenant avancés pour signer l’attaquant néerlandais – les conditions personnelles ont été acceptées et le club est sur le point de parvenir à un accord ! #FCB #DeadlineDay – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 août 2021

Le Barça a été lié à un attaquant expérimenté au cours des dernières 24 heures et a tenté de signer Edinson Cavani avant que le mouvement ne soit bloqué par Manchester United. Ils sont ensuite passés à João Félix dans le cadre d’un accord d’échange impliquant Antoine Griezmann, mais l’Atlético Madrid a rejeté la proposition.

Griezmann se rapproche d’un retour à l’Atlético selon plusieurs informations, et De Jong est le choix du Barça pour son remplaçant. Ronald Koeman a travaillé avec De Jong dans l’équipe nationale néerlandaise et l’attaquant de 31 ans n’est plus un titulaire sous la direction de l’entraîneur de Séville Julen Lopetegui, donc un accord semble très probable ici.

