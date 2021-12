Barcelone en pourparlers pour récompenser un prodige de classe mondiale

Le nouveau contrat de Gavi avec Barcelone progresse lentement, comme l’a rapporté Fabrizio Romano.

Le journaliste italien a révélé quelques détails supplémentaires sur l’accord, qui vise à récompenser la fantastique percée du brillant jeune joueur.

Gavi est sur le point de signer un nouveau contrat de cinq ans avec Barcelone. Le dernier en date de cette saga en cours est que le club espère régler avec le joueur, avec la possibilité de supprimer sa clause libératoire.

Fabrizio Romano a précédemment indiqué que le nouvel accord « prendrait un certain temps » pour être signé et annoncé.

Romano a tweeté :

Barcelone est confiant de prolonger le contrat de Gavi. Cela va prendre un certain temps pour signer/annoncer, mais un nouvel accord de cinq ans sera bientôt sur la table. ⭐️🇪🇸 #FCB « Le jeu de Gavi était spectaculaire. Sa personnalité est surprenante à 17 ans. Quand j’avais 17 ans, tout me coûtait plus cher », a déclaré Xavi. pic.twitter.com/5x9yT4CYuL – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 décembre 2021

De nouvelles pertinences sont apparues. Gavi aura un nouveau contrat de cinq ans qui le récompensera par une augmentation de salaire chaque année. La clause de libération actuelle de Gavi sera supprimée, les détails les plus fins restant à négocier.

Le nouveau contrat de Gavi avec Barcelone sera de cinq ans et le salaire augmentera de saison en saison. La clause libératoire actuelle de 50 millions d’euros sera supprimée. #FCB C’est une question de temps pour discuter des derniers détails, puis entrer dans la « phase de signature du contrat ». Pas à pas. https://t.co/LnmFoFlChe – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 décembre 2021

Gavi rencontre Xavi

Pour les fans qui ont peut-être vécu sous un rocher, qui est Gavi ? Eh bien, Marca le proclame déjà comme un « prodige de classe mondiale » et la légende de Barcelone Xavi a déjà fait l’éloge du joueur.

Gavi est un milieu de terrain de 17 ans qui a déjà remporté quatre sélections pour l’Espagne. Et il devient rapidement un habitué de Barcelone, n’ayant raté que deux matches de Liga cette saison. Il a jusqu’à présent trois passes décisives et un but en championnat, après avoir marqué un but essentiel lors de la victoire 3-2 contre Elche.

Il est arrivé à Barcelone en provenance du Real Betis, âgé de 11 ans, où il a d’abord attiré l’attention des éclaireurs avec un total de 95 buts.

Depuis lors, il a développé son jeu, perçant enfin cette saison.

Sa dernière performance contre Elche lui a valu les éloges du patron Xavi : « Le jeu auquel il a joué est spectaculaire »,

Xavi a poursuivi: « En raison de son ambition et de sa personnalité. L’avoir est un spectacle : sa personnalité, ce qu’il génère, le but, sa passe décisive. Il est l’avenir du club.

Barcelone a besoin d’une nouvelle star vers laquelle se tourner, septième de la Liga, à 16 points de son rival, le Real Madrid. Gavi effectue déjà des quarts de travail pour l’équipe première, toute sa carrière devant lui. Le faire signer pour cinq autres années au club pourrait bien être vital pour l’avenir de Barcelone.

