Barcelone enregistre Memphis et Eric Garcia après la baisse de salaire de Pique

Barcelone a confirmé que le club avait été en mesure d’enregistrer de nouvelles recrues Memphis Depay et Eric Garcia ainsi que l’attaquant Rey Manaj après que l’arrière central Gerard Pique ait accepté une baisse de salaire substantielle.

La nouvelle signifie que les joueurs pourront participer au match d’ouverture de la Liga dimanche contre la Real Sociedad au Camp Nou, ce qui sera un gros coup de pouce pour le manager Ronald Koeman.

Barcelone a également ajouté que les négociations de contrat se poursuivent avec Sergio Busquets et Jordi Alba qui pourraient suivre l’exemple de Pique et accepter de nouvelles baisses de salaire.

Voici le communiqué officiel du club :

« Le FC Barcelone est en mesure d’inscrire Memphis, Eric Garcia et Rey Manaj pour jouer dans la Liga de Futbol Profesional espagnole. Cela a été rendu possible grâce à un accord avec Gerard Piqué en vertu duquel le salaire du deuxième capitaine du Barça a été considérablement réduit.

“Cela signifie que tous les joueurs de l’équipe première seront disponibles pour sélection par Ronald Koeman pour le match d’ouverture de la Liga ce dimanche contre la Real Sociedad.”

« Le club continue également de travailler avec deux des autres capitaines, Sergio Busquets et Jordi Alba, pour adapter leurs salaires à la situation actuelle du club. Il faut noter que les deux joueurs sont totalement et totalement disposés à coopérer.

« Cet été, le FC Barcelone a réalisé un certain nombre de ventes et de prêts concernant son effectif senior qui ont permis à tous les joueurs de s’inscrire pour le début de la saison 2021/22. Jean-Clair Todibo a été vendu pour 8 millions d’euros à l’OGC Nice, Junior Firpo est allé à Leeds United pour 15 millions, Trincao a été prêté à Wolverhampton Wanderers pour 6 millions, Carles Aleñá a été échangé à Getafe pour 5 millions et Konrad De la Fuente est parti pour L’Olympique de Marseille en échange de 3,5 millions. Ces deux dernières opérations étaient à 50 % car elles comportaient un droit de rachat. De plus, le contrat de Matheus Fernandes a été résilié.

Origine | FC Barcelona