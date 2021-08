Barcelone enregistrera Memphis Depay et Eric Garcia “demain” – rapport

Barcelone aurait l’intention d’enregistrer de nouvelles recrues Memphis Depay et Eric Garcia samedi, ce qui signifie que les deux joueurs seront disponibles pour le match d’ouverture du club en Liga contre la Real Sociedad dimanche.

Plusieurs rapports en provenance d’Espagne affirment que des sources à Barcelone ont confirmé que Memphis et Garcia seront enregistrés malgré les problèmes financiers bien documentés du club et la nécessité de réduire la masse salariale.

On s’attend à ce que Sergio Aguero soit enregistré plus tard ce mois-ci avec le club un peu plus détendu à propos de l’Argentin car il a été exclu pendant 10 semaines pour cause de blessure et ne devrait pas rejouer avant novembre.

Il a également été rapporté que l’autre signature estivale du Barca, Emerson Royal, est déjà enregistré car il n’est pas considéré comme un nouveau transfert car il revient d’un prêt au Real Betis.

La nouvelle devrait donner un coup de pouce à l’entraîneur Ronald Koeman après une semaine difficile avec Memphis à la recherche d’un certain partant. L’international néerlandais a semblé bien marqué en pré-saison à trois reprises en quatre matchs.