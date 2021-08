Barcelone entre dans l’histoire des Libertadores

20/08/2021 à 16h28 CEST

Le truc à Barcelone, c’est d’enlever son chapeau. L’homonyme équatorien du Barça a une nouvelle fois réussi l’exploit de se faufiler en demi-finale de la Copa Libertadores de América, comme il l’avait fait en 2017.

L’équipe de Guayaquil a éliminé Fluminense en quarts de finale (2-2 à Maracanã et 1-1 en Equateur) et a empêché les éventuels Brésiliens à part entière en demi-finale. Désormais, un match difficile l’attend avec Flamengo, qui compte les 11 meilleurs titulaires du continent, mais avec l’avantage de décider du deuxième match à domicile. Dans l’autre match nul, Palmeiras, actuel champion, affrontera At. Mineiro, actuel leader du Brasileirao et qui possède un effectif cinq étoiles que vient de rejoindre Diego Costa.

Barcelone s’est fait une place aux côtés des trois équipes brésiliennes financières et sportives les plus puissantes du continent. Son rival, Flamengo conserve la colonne vertébrale qui lui a permis de remporter les Libertadores en 2019 et de relier deux ligues brésiliennes. Gabigol Il est le buteur de la compétition continentale avec 10 buts. Et avec Renato Portaluppi sur le banc, les Cariocas ont retrouvé leur joie offensive.

Les Palmeiras, grâce à la contribution d’un sponsor-mécène, vivent une étape dorée: il a remporté le Brasileirao à deux reprises (2016 et 2018), son deuxième Libertadores (2020) et la Copa do Brasil (2020). L’entraîneur portugais Abel Ferreira a constitué une équipe très solvable et a encore une fois le talent de Dudu, De retour du football qatari. Son quart de finale retour contre Sao Paulo de Dani Alves (3-0) reflète qu’il retrouve des sensations.

Et l’A. Mineiro est l’équipe de l’année au Brésil et en Amérique du Sud. À la base laissée par Jorge Sampaoli des renforts ont été ajoutés qui font la différence comme celui de Ponton. ET Cuca, finaliste l’an dernier avec Santos, a trouvé la clé tactique pour une équipe qui joue ouvertement sur l’attaque et vient d’éliminer Boca Juniors et River Plate.

LE MIRACLE DE BARCELONE

En 2017, la Copa Libertadores a étendu son format traditionnel et a commencé à se jouer tout au long des deux semestres de l’année., récompensant ainsi les clubs les plus solvables capables de conserver leurs effectifs et de ne pas être démantelés à la fin de la fenêtre d’embauche de mi-année. Et bien sûr, la dominance de l’axe Brésil-Argentine s’est accentuée, prenant tous les titres possibles.

Et dans ce scénario, Barcelone a le mérite titanesque d’avoir été la seule équipe qui ne fait pas partie des deux superpuissances continentales à être en demi-finale. Il l’a réalisé en 2017 et maintenant en 2021. C’est un prix pour la persévérance et il met en scène l’évolution du football équatorien.

L’équipe de Guayaquil savoure leur moment. “Nous sommes ici parmi les meilleurs, parmi les quatre meilleures équipes d’Amérique et maintenant nous allons jouer avec une puissance du continent comme Flamengo, qui, pour moi, est la meilleure de la compétition”, dit l’entraîneur argentin, Fabien Bustos. “Nous aurons un peu plus de temps pour travailler, puisque les demi-finales seront en septembre, nous savons que nous avons beaucoup à améliorer”, un point.