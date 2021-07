Barcelone envisage-t-il d’échanger Antoine Griezmann contre Saul Niguez ?

in

L’avenir d’Antoine Griezmann à Barcelone semble incertain en raison des problèmes financiers persistants du club, et la dernière mise à jour suggère que le Barça envisage un accord d’échange avec l’Atletico Madrid.

Mundo Deportivo rapporte que Griezmann pourrait retourner au stade Wanda Metropolitano cet été avec le milieu de terrain Saul Niguez se dirigeant dans la direction opposée. Le milieu de terrain devrait quitter l’Atletico, mais on ne sait pas où il finira.

Liverpool est apparemment intéressé par Saul et a fait une offre de 40 millions d’euros que l’Atletico juge insuffisante. Une offre plus élevée est nécessaire pour un joueur sous contrat jusqu’en 2026 et avec une clause libératoire fixée à 150 M€.

Pendant ce temps, le Barça veut toujours un milieu de terrain après avoir raté Georginio Wijnaldum, où Saul entre en jeu. L’entraîneur Ronald Koeman serait prêt à laisser Griezmann partir si son départ garantit que Lionel Messi reste.

Le rapport reconnaît qu’un tel accord “ne serait pas facile”, mais estime que les deux clubs “l’étudient depuis longtemps” et estiment qu’il pourrait s’agir d’une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées.

Diego Simeone et Enrique Cerezo aimeraient retrouver Griezmann, tandis que le Barça pourrait faire appel à un milieu de terrain, réduire la masse salariale et, espérons-le, continuer et renouveler le contrat de Messi également.