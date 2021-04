Barcelone espère conclure l’accord Eric García ce mois-ci – rapport

Le retour d’Eric García à Barcelone semble avoir été acquis depuis des mois, mais ce n’est pas tout à fait le cas, et selon un nouveau rapport, les Blaugrana espèrent enfin mettre fin à l’histoire peu de temps avant que les choses ne deviennent problématiques.

Diario SPORT rapporte que le Barça a changé son offre de signer le défenseur pour un transfert gratuit de Manchester City, avec des salaires réduits et des add-ons augmentés qui aideraient financièrement le Barça.

L’accord qui a été proposé pour la première fois en janvier avait un salaire plus élevé, mais le nouveau président Joan Laporta et le directeur du football Mateu Alemany tentent de convaincre le joueur de rejoindre un nombre inférieur, bien que les primes de performance augmenteraient considérablement vers la fin de la proposition. contrat de cinq ans.

Le camp de García n’est pas vraiment ravi des conditions changeantes et les deux parties tentent de se rencontrer au milieu, mais on s’attend toujours à ce que le désir du joueur de revenir au club finisse par parler plus fort que les finances.

Mais des clubs comme Arsenal, Chelsea et même le PSG surveillent la situation et sont prêts à bondir si les choses tournent au sud, alors le Barça veut vraiment que cela soit fait le plus tôt possible, de préférence fin avril.