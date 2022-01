Barcelone espère que Coutinho pourra rejoindre Aston Villa avec un prêt de 18 mois – rapport

Le séjour de Philippe Coutinho à Barcelone semble toucher à sa fin avec des informations affirmant que le Brésilien est « très proche » d’un déménagement à Aston Villa.

Les Catalans tiennent à décharger le Brésilien dès que possible, ce qui permettrait au club d’enregistrer Ferran Torres après son arrivée de Manchester City.

Diario Sport estime qu’un accord entre Barcelone et Villa pour Coutinho est très proche après des discussions productives entre les deux parties.

Fait intéressant, le rapport estime également que le Barça fait tout son possible pour qu’il s’agisse d’un prêt de 18 mois qui amènerait Coutinho à la fin de son contrat qui expire en 2023.

Le prêt plus long aiderait financièrement le Barça, bien qu’il ne soit pas clair si cela fonctionnerait pour Aston Villa, car les discussions avaient initialement porté sur un prêt de six mois.

Le patron de la Villa, Steven Gerrard, a parlé de Coutinho lors d’une conférence de presse jeudi, mais ne voulait pas vraiment s’appuyer sur les rumeurs.

« C’est quelqu’un pour qui j’ai un respect incroyable, mais je ne veux pas ajouter à la spéculation parce qu’il appartient à Barcelone », a-t-il déclaré.

«Je ne pense pas que vous obtenez un surnom de« Le Magicien »si vous n’êtes pas un footballeur spécial.

«Je n’ai que des choses positives à dire sur le joueur. C’est un ami à moi, donc si on me pose les questions, je peux parler aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais si vous essayez de faire le lien avec une spéculation ou si vous me surprenez, vous êtes parti pour un long après-midi.