Barcelone essaie toujours d’assurer l’avenir d’Ousmane Dembele – rapport

Barcelone aurait « poussé aussi fort que possible » pour convenir d’un renouvellement de contrat avec Ousmane Dembele dont l’accord actuel expire l’été prochain.

Il y avait eu des rapports précédents sur cette situation qui semblaient dépeindre une image dans laquelle Barcelone se trouvait dans la situation difficile d’essayer de négocier avec un jeune blessé qui a eu du mal au club.

Selon le rapport, il y a eu en fait une certaine distance entre les deux parties récemment. Le Barça a apparemment proposé un contrat qui le verrait rester jusqu’en 2024 avec un salaire qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés du Camp Nou, IF, il reste « en forme et fonctionne comme prévu ».

Le Barça aimerait conclure un accord le plus tôt possible et considérer son renouvellement comme une « priorité absolue », mais s’ils ne peuvent pas convenir d’une prolongation, attendez-vous à de nombreuses rumeurs de transfert de Dembele en janvier.