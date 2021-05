Barcelone est “ convaincue ” de pouvoir signer Erling Haaland – rapport

Les hauts et les bas d’une éventuelle grosse signature ne sont pas nouveaux pour les fans de Barcelone. Ainsi, le rapport de Sport qui décrit les plans et les efforts continus du Barça pour signer Erling Haaland ne surprendra personne.

Il y a apparemment des contacts cohérents entre les deux parties et Barcelone prépare les finances pour faire l’impulsion clé en juin. Joan Laporta et Mino Raiola, l’agent de Haaland, se sont rencontrés il y a quelques semaines. La réunion était susceptible de souligner l’intérêt du Barça pour Haaland et le rôle qu’il jouerait.

Une fois que Barcelone aura réglé la situation financière, ce qui, selon le rapport, pourrait être fait dans les prochains jours, ils peuvent alors faire une offre formelle. Il peut en fait y avoir des jambes aux rumeurs cette fois-ci. Quelle signature ce serait.