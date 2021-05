Barcelone est dosée et dépasse la fierté d’Ademar

22/05/2021 à 15:06 CEST

Le Barcelone, dosant les efforts avant les prochains engagements plus exigeants, avait la fête toujours confortablement contrôlée avant un Ademar Abanca qui a tiré avec fierté pour obtenir un résultat honorable (27-34).

ADE

FCB

Abanca Ademar

(12 + 15): slave (Ghedbane) (2); Gonzalo Pérez (3), Pedro Martínez (2), Donlin (5), Natán Suárez (-), Kisselev (3), Casqueiro (2); Marchán (1), Feuchtmann (6, 1 p), Jaime Fernández (2), Lodos (1), Carrillo (-), Piechowski (-).

FC Barcelona

(20 + 14): Pérez de Vargas; Janc (2), Dolenec (4), Palmarsson (3), Fabregas (5), N ‘Guessan (-), Mortensen (1); Sorhaindo (-), Langaro (7), Frade (1), Pascual (3), Diocou (2), Mem (5), Entrerríos (1), Petrus (-).

Arbitres

Jesús Escudero Santiuste et Jorge Escudero Santiuste. Frade (2), Sorhaindo et Palmarsson ont été exclus pendant deux minutes par le FC Barcelone.

Tableau de bord toutes les cinq minutes

2-3, 2-7, 5-10, 8-16, 10-18, 12-20 (repos), 15-23, 18-26, 19-29, 23-31, 23-33, 27-34 (final).

Incidents

Rencontre correspondant à la trente-troisième journée de la Ligue Sacyr ASOBAL tenue à la salle des sports municipale de León devant 913 spectateurs. À l’approche du match, le capitaine de l’équipe du Barça, Raúl Entrerríos, s’est vu remettre l’insigne du club leonais par le président Cayetano Franco, après avoir joué pendant six saisons dans l’équipe d’Ademarista.

L’équipe léonais a été réduite à un combat, déjà inégal, avec des pertes substantielles comme celle de Étain Lucin, un plongeur habituel, et avec des joueurs qui précipitent leurs derniers matchs avec le maillot d’un Ademar qui fait face à une énorme transformation pour la saison prochaine.

Barcelone, qui continue de brûler des étapes obligatoires avant de vivre son objectif principal de l’année, la Ligue des champions à Cologne, il n’a eu qu’à peaufiner son énorme arsenal offensif, auquel il a ajouté une défense insurmontable, à laquelle il a également collaboré ponctuellement Gonzalo Pérez de Vargas.

De cette façon, Ademar Cela lui a coûté un monde par but car il ne pouvait pas non plus utiliser le truc de la contre-attaque, pensant à un jeu calme qui minimisait l’usure et sans trop d’effort son rival laissait tout réglé à la mi-temps (12-20) sans Manolo souhait précédent étant exaucé, des chaînes d’au moins être en mesure de concourir dès le départ.

La seconde mi-temps a maintenu les différences avec de légères approches d’une équipe léonais qui a trouvé des échappatoires du pivot avec une attaque volontaire et extrêmement participative d’Andrew Donlin, ainsi que la capacité de pénétration habituelle de Erwin Feuchtmann.

Les Catalans avec un Pérez de Vargas qui a continué à augmenter ses statistiques et un Haniel Langaro, affinant leur objectif pour la finale à quatre, ils n’ont eu qu’à dessiner des coups de pinceau minimes pour élever la différence au-dessus de dix (19-30, minute 46).

Ademar a fait le caoutchouc avec les bons moments de Khalifa ghedbane dans les buts et dans son départ habituel de course, même si Barcelone n’a répondu que pour permettre l’insurrection au minimum, ajoutant sa trente-deuxième victoire consécutive contre son ancien rival, avec la consolation d’avoir remporté au moins la partie de la seconde période avec un but Le but de Ghedbane.