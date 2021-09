Barcelone est passé de Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez à un trio de flops de football anglais alors que Newcastle dud Luuk de Jong pour jouer aux côtés de l’ancien as de Manchester United Memphis Depay et Martin Braithwaite

in

Dans la vie, il faut parfois faire un pas en arrière pour avancer de deux pas.

Barcelone, cependant, en a pris plus d’un avec son activité de transfert au cours des dernières saisons.

.

Barcelone a perdu Lionel Messi contre le Paris Saint-Germain cet été après l’expiration de son contrat et les restrictions signifiaient qu’ils ne pouvaient pas lui donner un nouvel accord

Des années de mauvaise gestion financière les ont vus passer de l’une des meilleures lignes de front du football mondial à un trio de stars qui n’ont pas réussi à le couper en Angleterre.

Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar – surnommés « MSN » – ont dominé le football européen pour les Catalans entre 2014 et 2017.

Au cours de cette période, le trio a disputé un total de 450 matchs toutes compétitions confondues et marqué 364 buts à eux deux… oh, et ils ont également réussi 173 passes décisives.

En trio, ils ont remporté deux titres de Liga, trois Copas del Rey, une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs.

.

“MSN” était un trio formidable et a aidé le Barça à devenir champion d’Europe en 2015

Ils ont fait peur à toutes les défenses auxquelles ils ont été confrontés, mais le déclin de Barcelone les voit maintenant avec un trio de tête qui n’a à peine terrifié personne au cours de leurs différents passages dans le football anglais.

Messi et Neymar sont désormais tous les deux en France avec le Paris Saint-Germain, tandis que Suarez a remporté un titre avec l’Atletico Madrid la saison dernière, laissant leur ancien club dans le pétrin.

Martin Braithwaite, Luuk de Jong et Memphis Depay sont désormais les hommes qui pourraient mener la ligne pour eux dans les prochaines semaines.

Tous les trois ont joué sur ces rivages, bien que le premier n’ait joué qu’en championnat et non en Premier League, et le tout avec un succès limité.

En effet, à eux deux, ils ont disputé 105 matchs dans toutes les compétitions ici, mais n’ont réussi que 16 buts à eux deux – De Jong n’en a tristement pas marqué lors de ses 12 matchs à Newcastle.

Pendant ce temps, Messi a réussi 24 matchs en 34 matchs contre des équipes anglaises rien qu’en Ligue des champions – avec neuf contre Arsenal en six matches.

.

De Jong était pauvre avec Newcastle et au dernier club de Séville, il a marqué 19 buts en 94 matchs

.

Braithwaite a marqué 10 buts en 56 apparitions pour Barcelone mais a déjà joué pour Middlesbrough

Considérant qu’il s’agit du même nombre de buts que Braithwaite a marqué en une saison et demie avec Middlesbrough, cela représente un contraste saisissant pour les Espagnols.

Sans aucun doute, le trio s’est amélioré depuis leurs séjours malheureux en Angleterre, mais, même ainsi, après avoir regardé le club Nou Camp avec une ligne avant passionnante pendant si longtemps, c’est une véritable chute de grâce.

Il convient de noter qu’ils ont, bien sûr, toujours le prodige Ansu Fati, qui a maintenant pris le maillot n ° 10 de Messi, tandis qu’Ousmane Dembele est également au club, mais les deux sont actuellement blessés, ainsi que le nouveau garçon Sergio Aguero.

Jusque-là cependant, c’est une équipe de Barcelone très différente et beaucoup auront du mal à s’enthousiasmer.

L’ancienne star de la Premier League Gabby Agbonlahor est certainement dans cette catégorie, disant à talkSPORT qu’il cessera de suivre le club catalan cette année.

Les trois premiers de Barcelone au fil des ans…

Messi, Eto’o, Ronaldinho

Messi, Ibrahimovic, Henri

Messi, Braithwaite, Griezmann

Braithwaite, De Jong, Depay

« C’est juste dommage, n’est-ce pas. J’ai regardé Barcelone pendant des années, j’ai été obsédé par Barcelone, surtout depuis que Messi a fait ses débuts.

“Mais maintenant, vous ne me verrez pas regarder un match de Barcelone, et je pense que beaucoup de gens ressentiront la même chose.

«C’est pourquoi le Real Madrid a réclamé Kylian Mbappe, pour ramener certains téléspectateurs au football espagnol, car je ne vois personne le regarder!

« Je pense que tout le monde va plutôt regarder le championnat de France !

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.