Barcelone est sur le point d’annoncer la prolongation du contrat de Messi – rapport

La prolongation du contrat de Lionel Messi à Barcelone pourrait enfin être annoncée sous peu, selon plusieurs informations mercredi.

L’Esportiu rapporte que Messi a conclu un accord de cinq ans et une baisse de salaire « importante ». L’accord pourrait être annoncé dès jeudi ou vendredi “s’il n’y a pas de revers de dernière minute”.

Le rapport ajoute qu’il existe une clause de résiliation fixée à 600 millions d’euros et que le président de la Liga, Javier Tebas, a déjà examiné l’accord et semble assez satisfait.

Diario Sport a un rapport similaire, bien qu’il déclare une clause libératoire de 350 millions d’euros, mais estime également qu’il s’agira d’un accord de cinq ans.

Fait intéressant, le rapport ajoute que Messi envisage de conclure l’accord au Barça, plutôt que de se diriger vers la MLS dans deux ans, comme cela a déjà été signalé.

On dit que le capitaine “se voit avec force et énergie” pour continuer à jouer au plus haut niveau pendant encore cinq ans et le club est du même avis.

Sport rapporte également que Messi a subi une baisse de salaire de 50% et estime qu’il doit donner l’exemple au milieu de la crise financière du club car il est le capitaine.