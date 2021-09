Barcelone est toujours en chute libre : est-ce le nouveau Milan ?

15/09/2021 à 10h59 CEST

Dida, Maldini, Shevchenko, Japp Stam, Nesta, Seedorff, Kaká, Pirlo, Gattuso, Crespo et Cafu. C’est la composition que l’AC Milan a mis sur le terrain de jeu en la finale de la Ligue des champions 2005. Ce jour-là, les Rossoneri ont perdu leurs oreilles face à Liverpool… bien que deux ans plus tard, ils se soient vengés lors d’une finale entre les deux mêmes équipes.

Ces années ont été les dernières de grandeur pour un club qui est le deuxième avec le plus de Coupes d’Europe. Puis descente sans freins. Ils ont duré quelques années en Serie A jusqu’à ce qu’en 2013 ils terminent huitième de la compétition nationale. Jusqu’en 2021, ils ne sont plus entrés en Europe. Un temps de deuil devenu trop long. Et le pire, c’est que, bien qu’ils soient maintenant en Ligue des champions, Milan n’est même plus l’ombre de ce qu’il était.

Barcelone suit les mêmes démarches que les Italiens, même aggravés par des problèmes non sportifs en tous genres. Leo Messi, Neymar, Luis Suárez, Griezmann… des noms qui semblent d’une autre époque, mais qui ravissaient le Camp Nou il n’y a pas si longtemps. Et ce mardi, au moins, le capitaine du Barça Gérard Piqué a assumé ce que tout le monde a entrevu : C’est ce qu’il y a. Ronald Koeman était encore plus dur.

“Le Bayern fait partie des candidats au titre. On a manqué d’accélération, on a essayé de mettre des jeunes pour donner de l’énergie. Il y avait des différences entre nos jeunes et leurs joueurs. Ils ont montré qu’ils auront un bel avenir, mais aujourd’hui il y a de la distance”, a reconnu le Néerlandais.

“Un peu est la distance, même si nous avons bien commencé le match. Nous avons eu des problèmes pour atteindre le sommet en raison des circonstances de l’équipe; nous n’avons pas eu de chance avec 0-1 contre. En seconde période, nous avons essayé, mais avec 0-2 le Le Bayern s’est avéré être une meilleure équipe. Cela dépend de nos circonstances qu’il y ait tant de différence “, a-t-il conclu.

Memphis Depay, Luuk de Jong… des joueurs qui ne sont pas excités et qui ont pris une baisse de niveau. C’est vrai que le footballeur lyonnais nouvellement arrivé montre qu’il a ce qu’il faut, mais de Jong venait d’être le quartier avant de Séville … Un rejet des Hispaniques est désormais l’attaquant du Barça.