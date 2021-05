“Barcelone est un défi pour Ferrari”

06/05/2021 à 14:37 CEST

Carlos Sainz Il affronte le GP d’Espagne, la course à domicile, pour la première fois en tant que pilote Ferrari et bien que seuls 1000 fans privilégiés pourront le voir en direct dans les tribunes du Circuit de Barcelone-Catalunya, il sait que c’est un week-end spécial. . «Dans le grand prix à domicile, le pilote est toujours très occupé, nous avons beaucoup de choses à faire, mais l’énergie que le public vous transmet et surtout mes stands, que j’ai d’habitude au virage 5, est une énergie que vous n’avez pas. dans une autre course et c’est dommage que cette année ça ne puisse pas être comme ça », a-t-il déploré ce jeudi à Montmeló. “Quoi qu’il en soit, je suis sûr que d’une certaine manière je remarquerai le soutien des fans de chez eux et je me sens très motivé.”

“Ce samedi, nous devons essayer de refaire une bonne qualification et le dimanche, essayer de ne pas nous arriver la même chose que dans la course de Portimao. Il y avait un potentiel clair pour faire une cinquième ou une sixième dans la course et nous ne pouvions pas faire. elle, nous avons perdu une belle opportunité “, se souvient-il Carlos, qui a été énergique dans son autocritique: «Je ne suis pas content, c’était une mauvaise course et maintenant, après quelques jours, nous devons tirer des conclusions pour nous améliorer ce week-end et essayer de nous arracher l’épine. “

Sainz apprécie d’avoir la chance de rattraper un morceau qu’il adore: “Le Circuit est une piste très technique, que je connais bien et que j’aime bien, mais chaque année c’est différent et plus encore celui-ci, qui a changé la configuration, je viens avec une nouvelle voiture et il n’y a pas eu de test de pré-saison ici. Pour moi et Ferrari, la configuration de ce week-end sera un grand défi.“.

Le madrilène rêve de son premier podium avec la Scuderia “Cela peut arriver dans n’importe quelle course”, prévient-il. Après un début de saison avec de bons sentiments et une adaptation rapide à la SF21, Sainz cherchera son opportunité: “Si les quatre devant échouent et que vous êtes le premier du reste, ce qui est notre intention d’être là, juste derrière Mercedes et Red Bull East année, nous pouvons attraper un podium. Cette possibilité est toujours là et j’espère qu’elle arrive le plus tôt possible », dit-il.

Concernant le changement de règlement 2022, Sainz avertit que “Je n’ai pas de boule de cristal et je ne sais pas où nous pouvons être. Mais cette équipe a les ingrédients nécessaires pour faire une voiture très compétitive l’année prochaine. N’importe quelle équipe peut frapper la marque, elle peut frapper la marque. , et faites une voiture gagnante “.