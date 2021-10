Barcelone et Camp Nou, l’union pour arrêter le Real Madrid

24/10/2021 à 8h15 CEST

Le FC Barcelone et le Real Madrid composent le grand match de la dixième journée de LaLiga Santander. Avec des débuts plutôt mitigés dans les deux clubs, l’équipe blanche est légèrement favorite du Barça, en partie grâce aux performances de leurs deux grands référents offensifs : Vinicius Júnior et Karim Benzema dirigent une équipe comme les noms les plus décisifs dans le domaine offensif.

Les Catalans, qui arrivent après avoir battu Valence en Liga et le Dinamo Kiev en Ligue des champions, Ils n’ont pas battu le Real Madrid au Camp Nou depuis octobre 2018 et ne sont plus en Liga depuis mars 2019. Jusqu’ici emmenée par Zinedine Zidane, l’équipe de la capitale n’a pas perdu lors de ses quatre derniers duels : ajouter trois victoires et un match nul.

Les blancs, de leur côté, arrivent après s’être rachetés contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions : L’équipe de Carlo Ancelotti a gagné 0-5 et a repris la tête après une défaite surprenante contre le shérif Tiraspol. La victoire sur le sol ukrainien a mis fin à une séquence de trois matchs sans victoire avec deux défaites et un match nul.

Un temple pur pour Carlo Ancelotti

Azulgranas et Blancs se rencontrent pour la 183e fois dans l’histoire de la Liga, mais c’est un duel avec une certaine saveur particulière pour Ronald Koeman et Carlo Ancelotti, les techniciens des deux ensembles. Le Néerlandais pourrait devenir le deuxième entraîneur de toute l’histoire du FC Barcelone à perdre ses trois premiers classiques s’il ne marque pas, alors que l’Italien ne sait pas ce que c’est que de gagner dans le temple culé.

L’ancien manager de l’AC Milan, Everton ou Chelsea n’a jamais fait deux nuls et trois défaites en cinq visites. L’entraîneur a pris les rênes de l’équipe blanche dans sa deuxième étape : jusqu’à présent, il a signé sept victoires, deux nuls et deux défaites en 11 matchs..