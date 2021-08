Barcelone et l’Atlético Madrid négocient l’échange Griezmann-João Félix – rapport

in

Barcelone et l’Atlético Madrid discutent d’un éventuel accord d’échange de date limite qui impliquerait Antoine Griezmann et João Félix, selon ESPN. Le Français est une cible de l’Atlético depuis le début de l’été, mais un échange proposé avec Saúl Ñíguez a échoué en juillet.

Selon le rapport, le Barça a approché l’Atlético au sujet d’un prêt Félix lundi, mais rien n’en est sorti. Puis le Barça est revenu avec une nouvelle offre qui incluait la légende d’Aleti Griezmann dans un retour potentiel, ce qui intéressait les champions en titre de la Liga.

Le camp de Griezmann aurait déclaré qu’un retour à l’Atleti n’est pas “impossible”, mais les pourparlers devront se dérouler rapidement pour régler toutes les pièces avant la fin du délai. Griezmann a été pour le moins décevant pour commencer la saison, et Diego Simeone apprécierait certainement de le retrouver à Madrid.

João Félix est un joueur avec beaucoup de potentiel et pourrait bénéficier d’un changement de décor, et jouer pour une équipe plus offensive pourrait débloquer ses capacités.