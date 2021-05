Barcelone et le Bayern Munich ciblent le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum en transfert gratuit

Georginio Wijnaldum est sur le point de quitter Liverpool à la fin de la saison, le Bayern Munich et Barcelone, deux des meilleurs clubs qui lui tiennent à cœur.

Le contrat de l’international néerlandais expire cet été et de nombreuses parties seraient désireuses de sa signature.

.

Le Néerlandais a fait plus de 200 apparitions pour Liverpool en cinq ans

Winjaldum sera capitaine des Pays-Bas à l’Euro 2020 cet été et il se lance dans la compétition en pleine forme.

Dans ce qui a été une année décevante pour le club, il est resté en forme tout au long de la saison et est resté cohérent avec sa forme.

Les fans de Liverpool tiennent le joueur de 30 ans en haute estime, et beaucoup sont tristes de voir un joueur qui a été un rouage clé dans la machine de Jurgen Klopp partir.

Depuis son arrivée en 2016, le milieu de terrain a disputé des matches de championnat 178 de championnat pour Liverpool et a joué un rôle déterminant dans les victoires des clubs en Premier League et en Ligue des champions en 2018 et 2019.

.

Wijnaldum a eu un succès majeur à Liverpool.

Et selon Sky Sports, après le départ de Javi Martinez, le Bayern tient à ajouter de la profondeur au milieu de terrain et cible le joueur.

Wijnaldum pourrait être l’homme parfait pour les Bavarois en raison de sa capacité à jouer n’importe où au milieu du parc.

Mais Barcelone reste toujours en pole position pour le milieu de terrain.

Le manager Ronald Koeman n’a pas caché son admiration pour les joueurs néerlandais, et amener leur capitaine à rejoindre l’équipe semble être un match fait au paradis.

. – .

Koeman veut des ajouts à Barcelone après avoir terminé troisième de la Liga

S’exprimant à propos de son départ après que Liverpool ait obtenu la qualification pour la Ligue des champions, Wijnaldum a déclaré: «J’espérais jouer encore plusieurs années pour le club, mais malheureusement, les choses sont allées différemment.

“Je pense que tout le monde sait dans le football que tout peut arriver, mais la situation actuelle est que le 1er juillet, je ne suis plus un joueur de Liverpool,”

Dans un article sur les réseaux sociaux, il a également ajouté: «J’aurais aimé rester un joueur de Liverpool pendant de nombreuses années, mais malheureusement, les choses sont allées différemment. Je dois commencer une nouvelle aventure.

Avec deux autres clubs non nommés qui seraient intéressés par Wijnaldum, son prochain mouvement reste à déterminer.

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités sélectionnées GRATUITEMENT