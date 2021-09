Barcelone et le Bayern Munich hier et aujourd’hui

in

Le 14 août 2020, est une date qui vivra dans l’infamie de Barcelone.

Ce mardi, exactement 13 mois jour pour jour, les Blaugrana seront déterminés à ne pas laisser l’histoire se répéter lorsqu’ils accueilleront le Bayern Munich au Camp Nou.

Les Culers du monde entier regarderont à travers leurs doigts en espérant que leur club a franchi un cap.

Certes, il existe une différence d’approche importante entre un match de groupe de Ligue des champions et un match à élimination directe adapté à une pandémie.

Le Bayern Munich ne ressentira aucune pression dans celui-ci, tandis que Barcelone ressentira le poids du monde.

Pour de nombreux joueurs Blaugrana qui ont participé au dernier match, c’est l’occasion de se tenir debout, de souffrir et d’obtenir un résultat pour laisser le passé derrière lui.

Barcelone ne veut pas laisser du sang dans l’eau avant ses prochains matches dans un groupe compliqué sans garantie d’évasion.

Ont-ils une chance?

Est-ce la même puissance du Bayern Munich qu’il y a un an ?

Photo de Matthias Hangst/.

Le gérant par intérim Quique Setien est parti et Ronald Koeman est là.

Setien est entré dans le dernier match avec une formation conservatrice 4-4-2.

Il y a eu des omissions flagrantes avec Antoine Griezmann, Ousmane Dembele et Ansu Fati sur le banc, tandis que Lionel Messi et Luis Suarez ont commencé comme attaquants, avec Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Sergi Roberto et Arturo Vidal derrière.

Setien était bien conscient que le Bayern Munich était sur une lancée sous la direction du nouveau manager Hansi Flick, qui avait mis le monde en garde avec une formation dynamique en 4-2-3-1 qui semblait imparable.

Le match, cependant, a assez bien commencé après avoir échangé des buts précoces, mais c’était aussi de mauvais augure. Intense, ouvert, aller-retour.

Pas un environnement dans lequel Barcelone prospère habituellement.

Après avoir échangé quelques buts au début, le barrage s’est finalement rompu. La défense de Barcelone a été exposée et l’équipe a été battue, battue et choquée avant la mi-temps avec un retard de 4-1. La seconde mi-temps était encore plus moche.

Maintenant, Ronald Koeman et Julian Nagelsmann commencent leurs courses dans une nouvelle campagne de Ligue des champions.

Koeman a l’équipe de retour en 4-3-3, mais avec des problèmes de blessures, il peut juger nécessaire de changer la structure.

La question qui se pose au Néerlandais est de savoir s’il peut mettre en place une stratégie gagnante et enfin remporter un gros match. Dans ce cas, même un match nul serait considéré comme une victoire.

Nagelsmann n’essaie pas de réparer ce qui n’est pas cassé et a continué avec le 4-2-3-1 qui a apporté tant de succès à l’équipe.

L’Allemand est devenu une étoile montante au RB Leipzig, mais le plafond est très haut au Bayern Munich, demandez simplement à Pep Guardiolia, et il faudra quelque chose de vraiment spécial pour faire sa marque.

Son équipe commence à retrouver sa forme en Bundesliga après une défaite 4-1 de son ancienne équipe samedi.

Il y a encore beaucoup à prouver pour les deux managers, et la Ligue des champions est le plus gros prix de tous.

Photo de Matthias Hangst/.

Le Bayern Munich formera probablement une équipe très familière et jouera dans la même formation, alors j’espère que Koeman regarde la vidéo pour apprendre et informer ses décisions.

Alphonso Davies était une vedette du dernier tournoi. Il n’aura pas Nelson Semedo à tourmenter, mais s’il est en bonne santé, nous pourrions assister à une confrontation nord-américaine avec Sergino Dest se précipitant vers la santé.

Davies a eu raison de Dest lors de la dernière ronde des qualifications pour la Coupe du monde, ce qui pourrait donner à Oscar Mingueza la chance d’utiliser sa taille et son physique pour empêcher le Canadien de se déchaîner sur le flanc gauche.

Nagelsmann a utilisé la même formule que Flick, plaçant Joshua Kimmich et Leon Goretzka dans un double pivot, avec Muller dans le 10 et Lewondowski en tête du 9.

La possession la dernière fois était légèrement en faveur de Barcelone à 51%, mais le Bayern a été beaucoup plus rapide avec les passes et a produit 27 tirs, dont beaucoup sont entrés.

Barcelone peut-il absorber la pression pour éliminer l’aiguillon de l’attaque?

Un joueur qui cherchera à se régaler à nouveau, s’il est en forme, est Serge Gnabry, qui a connu un gros match la dernière fois en jouant sur l’aile droite. Cependant, le joueur de 26 ans a été remplacé ce week-end par un problème de dos et c’est un doute pour le match de mardi.

Barcelone aura les mains pleines pour défendre s’il ne peut pas ralentir le tempo ce jour-là.

Tous les yeux seront rivés sur Sergio Busquets, Sergi Roberto et Frenkie de Jong qui sont presque au crayon pour obtenir un deuxième coup sur les Bavarois. Jordi Alba et Gerard Pique aussi s’ils sont en forme.

Sans aucun doute, ils sont assez intelligents pour identifier les erreurs du passé. La question sera de savoir s’ils ont le courage mental de ne pas s’effondrer sous la pression et de diriger l’équipe avec confiance et compétence.

De façon réaliste, cependant, ce leadership confiant devra peut-être venir de joueurs qui n’étaient pas sur le terrain ce jour fatidique.

Photo de Xavier Bonilla/NurPhoto via .

Memphis Depay est en feu.

Il joue avec flair, arrogance et bottes dorées qui ne peuvent pas ne pas marquer de buts. Fraîchement sorti d’un triplé avec les Pays-Bas, Memphis prouve qu’il peut renverser un match.

Combinez cela avec l’habileté et la naïveté de Pedri, et vous avez des joueurs dans une position privilégiée pour intensifier et redonner du respect au nom de Barcelone.

On pourrait dire la même chose pour Ronald Araujo qui ne reculera pas devant un combat.

Ces joueurs sont l’avenir, et il n’y a pas de meilleur moment pour le montrer que maintenant.

Du côté du Bayern Munich, il y a deux nouveaux joueurs à surveiller.

Jamal Musiala et Leroy Sané.

Musiala est présenté comme la prochaine grande chose en Europe et vient de réaliser une autre solide performance contre Leipzig où il a marqué un but et une passe décisive.

Il vole la vedette à Sane, qui a été signé à Manchester City, et cherche à vivre une année exceptionnelle où il répond enfin aux grandes attentes qui le suivent depuis des années.

Étant donné qu’il s’agit du premier match de la phase de groupes du tournoi, la question sera de savoir si l’une ou l’autre des équipes vise vraiment la victoire ou si cela se transforme en une bataille tactique conservatrice.

Avec Benfica et Dynamo Kiev en tête, c’est un groupe difficile avec peu de marge d’erreur.

Attendez-vous à ce que les Bavarois veuillent mettre Barcelone à l’écart. Rien de moins que de terminer premier du groupe sera une déception pour eux.

Barcelone peut-il jouer le rôle de l’outsider et voler trois points ?

Les outsiders sont courageux, assez idiots pour croire qu’ils peuvent vaincre un géant.

Alors que nous entrons dans une nouvelle ère, c’est le premier grand test.

Il y a des joueurs qui ont besoin de rédemption.

Un entraîneur qui a besoin d’une grosse victoire à son palmarès.

Une opportunité pour les nouvelles légendes du Barça en devenir de venger la crête.

Voyons qui relève le défi.