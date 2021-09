Barcelone et le Real Madrid, deux des clubs qui ont le plus dépensé sur les marchés des transferts

09/03/2021 à 08:15 CEST

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont deux des trois clubs qui ont investi le plus de capital sur le marché des transferts depuis 1970, selon GOAL. Avec un total de dépenses de 2 470,38 M€ et 2 405,40 M€, respectivement, les deux équipes espagnoles occupent les deuxième et troisième places, derrière Chelsea : le bleus ont dépensé un total de 2 556,75 M€.

Les clubs suivants sont Manchester City (2 400,39 M€) et la Juventus (2 313,19 M€), qui complètent le top 5. Le reste de la liste est configuré par : Manchester United (2 156,76 M€), Inter Milan (2 107,53 M€), Liverpool (1 775,95 M€), AC Milan (1 715,04 M€) et PSG (1 691,68 M€).

Juste après le top 10 on retrouve l’Atlético de Madrid, le troisième et dernier club espagnol qui figure parmi les 20 équipes qui ont le plus investi sur le marché des transferts depuis 1970. Les rojiblancos, qui sont actuellement l’une des équipes avec les plus grandes aspirations en Liga et en Ligue des champions, totalisant 1 517,04 M€.

Le premier ministre gouverne dans l’investissement des signatures

La liste des 20 équipes qui ont investi le plus d’argent dans l’histoire du marché des transferts laisse des conclusions claires. Entre elles la tyrannie de la Premier League : Chelsea, Manchester City, Manchester United et Liverpool figurent dans le top 10. Mais ce chiffre s’élève à huit équipes, où elles apparaissent Tottenham (1 514,81 M€), Arsenal (1 506,34 M€), Everton (1 075,31 M€) et Newcastle United (1 025,15 M€).

Le reste des ligues majeures se partagent la liste : en Serie A, cinq équipes au total apparaissent ; en Liga, trois ; en Ligue 1 ; et en Bundesliga, un seul, le Bayern München. Le Real Madrid et Barcelone ont mené jusqu’au dernier marché d’été : Chelsea a fait une dépense pharaonique pour faire venir Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech ou Romelu Lukaku, entre autres.