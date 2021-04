Barcelone et le Real Madrid sont les deux seules équipes restantes en Super League

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont les deux seuls clubs qui restent en Super League européenne, après que les 10 autres clubs se soient éloignés de l’idée.

Les six équipes de Premier League qui devaient devenir membres fondateurs de la Super League – Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur et Arsenal – ont toutes annoncé qu’elles partiraient et ont été suivies de sorties de l’Atlético Madrid, de l’Inter Milan et AC Milan.

La Juventus n’est pas encore officiellement partie, mais le président Andrea Agnelli a reconnu que la Super League ne fonctionnera pas dans son format actuel.

«Je reste convaincu de la beauté de ce projet, de la valeur qu’il aurait développée à la pyramide, de la création du meilleur concours au monde, mais évidemment non. Je ne pense pas que ce projet soit encore opérationnel », a-t-il déclaré.

Barcelone n’a annoncé aucun plan de départ, mais le président du club, Joan Laporta, a clairement indiqué que l’équipe ne rejoindrait pas la Super League à moins que les membres du club ne l’approuvent par un vote. Compte tenu de la réaction des ventilateurs et de la nature qui s’effondre rapidement du projet, cela semble peu probable, c’est le moins qu’on puisse dire.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, l’un des principaux architectes de la Super League aux côtés d’Agnelli, a de nouveau défendu le concept lundi. Les rapports indiquent que Pérez ne veut pas renoncer à l’idée.

La Super League aurait réuni les meilleurs clubs européens dans un tournoi qui remplacerait l’UEFA Champions League, même si l’accès au tournoi serait restreint de telle sorte que certaines équipes ne pourraient jamais être reléguées de la compétition.

Le concept a été défendu par les fans, les experts, les joueurs et les entraîneurs du monde entier.